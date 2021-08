12 Go de RAM et Snapdragon 865+ dans le meilleur mobile de jeu de 2021, désormais réduit de 260 euros par Amazon | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous aimez jouer sur mobile, vous avez besoin de beaucoup de puissance pour le faire. Les mobiles de jeu promettent cela et plus encore, et maintenant, ce qui est peut-être le meilleur de 2021 est à prix réduit sur Amazon.

Actuellement, les mobiles puissants sont nombreux à vendre, dans certains cas à des prix scandaleusement bas, bien que les téléphones conçus pour les jeux continuent d’avoir leur créneau, car ils offrent non seulement un processeur puissant ou beaucoup de RAM, mais également des améliorations logicielles, meilleures. refroidissement et accessoires pour devenir pratiquement une console.

L’un des meilleurs mobiles de jeu du moment est le Lenovo Legion Phone Duel, qui équipe un Snapdragon 865+ et 12 Go de RAM, donc pour la puissance, il ne manquera pas, mais il a également d’autres détails de premier ordre, comme un écran avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Cependant, la meilleure chose est son prix : Amazon le vend en solde pour 399 euros, c’est-à-dire avec exactement 260 euros de remise.

Le secret de ses performances est à l’intérieur, et c’est qu’il lance une architecture qui divise la batterie en deux, les haut-parleurs et même les cœurs du processeur, les divisant à l’intérieur du châssis pour améliorer le refroidissement, qui est également double et liquide.

Avec cela, on peut s’attendre à ce que le chauffage ne soit pas trop élevé même pendant le jeu, l’un des principaux problèmes des mobiles de jeu et non-jeu et quelque chose qui a généralement un impact négatif sur les performances.

Il est conçu pour être utilisé horizontalement, avec un double turbocompresseur vous pouvez donc le charger pendant que vous jouez sans problème et sans perte de performances, en plus d’ajouter la caméra sur le côté, au cas où vous souhaiteriez diffuser en streaming.

L’écran est un autre de ses secrets, avec une dalle AMOLED 144 Hz qui améliore sans aucun doute l’expérience de jeu, avec des couleurs plus vives et beaucoup plus de fluidité, un meilleur temps de réponse et plus de qualité en général.

Pour replacer son prix dans son contexte, son principal rival aujourd’hui est le Black Shark 3, dont le prix est bien plus élevé, à 459 euros, il est donc clair qu’avec cette offre d’Amazon Lenovo a pris les devants.

