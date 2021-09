12 grands documentaires à diffuser sur Hulu

Mon film de Scientologie (2015)

Tout au long de sa carrière de documentariste et de journaliste radio, Louis Theroux s’est mis dans des situations insensées et parfois terrifiantes, impliquant tout le monde, des membres de la Westboro Baptist Church aux suprémacistes blancs et aux joueurs de Las Vegas. En 2015, Theroux a écrit et joué dans l’une de ses productions les plus intenses à ce jour – My Scientology Movie.

Lorsque l’église a refusé de coopérer (comme prévu), Theroux s’associe à l’ancien responsable de la Scientologie Mark Rathbun, qui aide à recréer les moments charnières de l’église et de ses personnalités les plus éminentes, dont David Miscavige. Mais ce n’est que le début, car l’église commence rapidement à filmer Theroux, Rathbun et le réalisateur John Dower, qui sont tous confrontés à la tristement célèbre équipe «Squirrel Buster» dans le processus.

