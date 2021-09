12 grands films et émissions de télévision de Michael K. Williams et comment les regarder

Le fil (HBO Max)

L’épopée criminelle de David Simon sur HBO, The Wire, montre comment la vie de ceux qui sont de l’autre côté de la loi et des différents quartiers de Baltimore, dans le Maryland, est liée d’une manière ou d’une autre, y compris la série vedette, Omar Little (Michael K. Williams), un -jour Robin des Bois en trench-coat.

Pourquoi ça vaut le coup de regarder : Non seulement The Wire est l’un des plus grands drames télévisés de tous les temps, mais il présente également les meilleurs personnages de Michael K. Williams dans Omar Little. Un homme bon qui fait de mauvaises choses aux mauvaises personnes, Omar était parfois le personnage le plus drôle du casting de The Wire tandis que d’autres étaient le plus tragique du groupe. C’est juste dommage que Williams n’ait jamais remporté d’Emmy pour cette performance emblématique.

Diffusez The Wire sur HBO Max.

Louez/Achetez The Wire sur Amazon.