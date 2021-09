12 grands films et émissions de télévision de Sandra Oh et comment les regarder

Invincible (2021 – Présent)

Last but not least, Invincible est une série télévisée d’animation qui raconte l’histoire de Mark Grayson, un adolescent qui développe des pouvoirs de super-héros, transmis par son père, et aspire à devenir comme son père de type Superman, Omni-Man.

Laissez-moi vous dire qu’Invincible est une série originale d’Amazon que le public adulte devrait regarder. Sérieusement. Même si vous n’aimez même pas les super-héros, Invincible est un spectacle tellement fantastique que vous reviendrez en voulant plus à chaque épisode. Il y a tellement de rebondissements que vous aurez le coup du lapin, et l’histoire est si détaillée que vous voudrez bientôt la prochaine saison. La distribution de la voix d’Invincible est pleine de grands noms à Hollywood, dont Sandra Oh en tant que mère de Mark Grayson, et le style d’animation lui-même est artistique et vous rappelle presque une bande dessinée – c’est juste un super spectacle à regarder, un que tout le monde aimerait prendre plaisir.

Juste, euh, ne le montre pas aux enfants. C’est tout ce que je dirai.

Diffusez Invincible sur Amazon Prime.