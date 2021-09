12 jeux Switch confirmés dans la vitrine asobu Indie – BitSummit – Fonctionnalité

in

Aujourd’hui nous a apporté l’Asobu Indie Showcase, qui sert de préparation plutôt agréable à BitSummit, l’exposition et l’événement en ligne basés à Kyoto. C’était une excellente vidéo présentant plus de 60 jeux, dont 20 sélections BitSummit, et heureusement un bon nombre d’entre eux étaient des projets Switch.

Dans cet article, nous nous sommes concentrés sur les jeux nouveaux ou moins connus qui ont été présentés ; bien qu’il s’agisse d’une émission centrée sur le Japon, le support en anglais indique l’objectif plus large de permettre à un plus grand nombre de ces développeurs et de leurs jeux d’être partagés à l’échelle mondiale. Pour chaque jeu, nous avons partagé quelques brefs détails et quelques séquences pertinentes ; nous pensons qu’il y a des titres plutôt excitants dans le mix.

Sans plus tarder, voici 12 jeux qui sont en route vers Nintendo Switch.

BATTRE! PARLEZ! – Automne 2021

Potentiellement le jeu le plus spécialisé et le plus spécifique au Japon de la vitrine, il s’agit d’un jeu de rythme conçu pour aider ceux qui apprennent l’anglais à maîtriser le tempo de la langue. Peut-être que celui-ci ne sortira pas dans le monde, mais c’était un projet intrigant à voir dans la vitrine.

NeverAwake – juin 2022

Un shoot ’em up dans lequel une fille combat ses cauchemars ; le style visuel mélange un personnage de jeu 3D avec des ennemis et des arrière-plans artistiques dessinés à la main.

OU – 2021

Il s’agit d’un jeu qui vise à « remettre en cause les idées préconçues du joueur sur ce que peut être un jeu d’aventure », car il raconte l’histoire d’un enfant explorant un monde mystérieux et en constante évolution ; les visuels sont certainement accrocheurs, et avec différentes langues prises en charge sur la page Steam, nous espérons voir cela sur Switch dans le monde.

Slumhack – 2021

Un jeu touchant aux événements mondiaux récents, vous incarnez une fille coincée à la maison essayant de se frayer un chemin dans divers établissements et lieux. Il combinera la plate-forme 2D avec des puzzles pour raconter son histoire.

ENFANT MÉTALLIQUE



Il s’agit d’un jeu d’action ‘rogue-lite’ particulièrement élégant, mélangeant hack-and-slash avec des mécanismes de beat-em-up dans une perspective descendante. Cela promet une histoire intéressante à côté de l’action, et certaines des étapes présentées et des combats de boss semblent très amusants – certainement à regarder.

Chikaro

Un jeu de puzzle d’exploration 2D indéniablement atmosphérique, il a clairement pour objectif de nous immerger dans le monde et de percer des mystères, avec des mécanismes «hors du corps» qui seront un élément clé de l’expérience.

Crystal Story : L’Aube du crépuscule – 2021

Faisant suite à une version d’itch.io, il s’agit d’un premier projet professionnel de Bred Frown Games, un RPG d’action avec une forte influence 16 bits.

Grand exil



Il s’agit d’un « action RPG » qui vise à mélanger un gameplay beat’em up avec des éléments de jeux de combat précis ; il sera intéressant de voir comment le développement progresse.

Blasters déchaînés

Ce shoot ’em up est déjà disponible sur le Japanese Switch eShop, offrant sa vision rapide de l’ère des années 90; j’espère qu’il fera son chemin vers le système hybride de Nintendo en Occident.

Fading Afternoon – Septembre sur Steam

Le développeur yeo est bien connu pour ses versions précédentes, Les amis de Ringo Ishikawa et Arrestation d’un bouddha de pierre, qui sont souvent loués pour leurs approches de la narration. Ce dernier titre vous met dans le rôle d’un yakuza d’âge moyen récemment sorti de prison; il y aura de l’action beat ’em up, une ville à explorer, des mini-jeux à découvrir et de multiples fins.

UnMetal – 1er octobre

Du développeur de UnEpic, il s’agit d’une “action-aventure furtive en 2D” qui rend hommage et fait la satire de certains classiques du genre, les anciens titres de Metal Gear étant clairement une inspiration lourde. Il semble que cela pourrait être très amusant.

Robots de démolition KK – 2021



C’est un jeu où le but est simplement de détruire des villes et des objets aussi efficacement que possible – hé, écraser des trucs peut être agréable !

Ce sont les principaux titres qui ont été fraîchement confirmés ou présentés pour Switch ; Dites-nous lesquels vous ont marqué dans les commentaires !