12 jeux tués ou radiés en 2021

C’était peut-être à prévoir ; la Wii U était un flop, après tout. Pourtant, il est triste de voir Nintendo non seulement verrouiller délibérément ses anciens jeux derrière les murs de paiement des services d’abonnement, mais aussi les supprimer directement de l’eShop pour des raisons inexplicables. Super Mario Maker pour Wii U en est un exemple, Nintendo retirant le jeu des étagères des magasins le 12 janvier 2021 et ne permettant plus de télécharger des cours sur ses services en ligne à partir du 31 mars 2021. Versez-en un pour Mario, tout le monde.

Cela peut sembler dramatique. Certains de ces jeux sont jouables d’une manière ou d’une autre, que ce soit en solo ou avec un accès en ligne sur une autre plateforme. Mais le problème est que la plupart de ces jeux sont tout simplement… partis. Ils ont été supprimés ou effacés des vitrines, parfois rendus injouables en ligne, devenant ainsi inaccessibles à ceux qui aiment les systèmes plus anciens ou n’y ont accès qu’à eux. Ce n’est pas seulement un piège capitaliste, obligeant les gens à acheter de nouvelles consoles selon un cycle enrégimenté. C’est aussi l’effacement. Pour que quiconque sache où il va, il doit se rappeler où il a été. Le jeu en tant que médium artistique ne peut avancer s’il n’apprend pas à refléter et à honorer son passé, ce qui est difficile lorsqu’on en garde peu. C’est pourquoi il est nécessaire de soutenir les campagnes locales, comme The Made and Video Game History Foundation, dédiées à la préservation des jeux.