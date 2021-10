12 jolis, très bons cadeaux pour freiner vos fans d’enthousiasme

Nous avons indépendamment sélectionné ces produits parce que nous les aimons, et nous espérons que vous aussi. ET! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc recevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !.

Vous ne criez pas, nous crions ! La saison 11 de Curb Your Enthusiasm de HBO est enfin arrivée.

Que vous prévoyiez de regarder le premier épisode seul en vrai larry david la mode, ou vous célébrez avec votre Léon, c’est un grand jour pour être un fan de Curb Your Enthusiasm. Sur la base de la bande-annonce, nous pouvons nous attendre à beaucoup de rires alors que Larry navigue dans le trafic de LA, Susie se présente à la mairie et des situations plus grinçantes que seul le créateur de Seinfeld peut gérer.

Sur le tapis rouge de l’avant-première de la saison 11, E!’S Victor-Cruz a essayé de faire en sorte que Larry David renverse les haricots sur la nouvelle saison, mais a rencontré une réponse qui attend du comédien primé.

« Je suis désolé de ne pas pouvoir divulguer grand-chose à ce sujet », a déclaré Larry à E !. « Je pense que c’est assez drôle, cependant. C’est à peu près tout ce que je peux dire. Pourquoi voulez-vous savoir ce qui va se passer? Ne préféreriez-vous pas être surpris? Si vous me disiez le résultat du Super Bowl, je le ferais ‘ même pas le regarder. »