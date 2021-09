12 livres à lire absolument d’auteurs hispaniques et latins

Nous aimons ces produits et nous espérons que vous aussi. ET! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc obtenir une petite part des revenus de vos achats. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E!

Il est temps de célébrer ! Jusqu’au 15 octobre, c’est le Mois du patrimoine hispanique. C’est un moment où nous reconnaissons l’histoire, la culture diversifiée et les contributions de la communauté latino. Une très bonne façon de montrer votre appréciation pour la communauté latino est de lire un livre ou deux d’auteurs hispaniques et latins.

Il y a tellement de grands livres qui capturent magnifiquement l’expérience latino comme Once I Was You: A Memoir de la journaliste primée, Maria Hinojosa. Il y a aussi des lectures fictives amusantes d’auteurs incontournables comme Lilliam Rivera, qui a écrit L’éducation de Margot Sanchez, et Silvia Moreno-Garcia, qui a écrit l’horreur gothique, Mexican Gothic.

Que vous aimiez les drames familiaux générationnels ou les autobiographies inspirantes, il y en a pour tous les goûts. Ces histoires incroyables n’attendent que d’être lues. Découvrez nos choix de livres que vous devriez lire pendant le Mois du patrimoine hispanique.