12 looks patriotiques pour inspirer le gala du Met le plus étoilé à ce jour

Rouge, blanc et bleu de part en part !

Le sept. 13, coprésidents Timothée Chalamet, Billie Eilish, Amanda Gorman et Naomi Osaka rejoindra le who’s who d’Hollywood au Metropolitan Museum of Art pour célébrer le Met Gala 2021 à New York.

Ils arboreront leurs looks les plus américains sous le thème de cette année “En Amérique : un lexique de la mode”. Tenez la tarte aux pommes.

À quoi peut-on s’attendre, à part une mer d’étoiles et de rayures ? J’espère qu’ils iront doucement sur l’imprimé camouflage et les chapeaux de cowboy.

Mais c’est l’événement qui a vu Katy Perry habillez-vous en lustre et Jared Leto porter sa propre tête prothétique. Ainsi, peut-être que les participants éviteront la voie subtile et tireront une inspiration plus grande que nature qui leur rapporterait George Washingtonle cachet d’approbation de.

Il est possible que les créateurs de tendances du Met Gala s’inspirent des monuments classiques des États-Unis (comme la Statue de la Liberté), des sports américains (comme un maillot de baseball ébloui) et même des meilleurs moments de la culture pop américaine (comme Sex and the City, obvi).

Autant dire que les stars s’apprêtent à nous servir 4 juillet chic, les barbecues en moins.