12 marines se réunissent pour discuter des défis de la sécurité maritime dans la région de l’océan Indien

Images de fichier de DSRV auxquelles assisterait la délégation à Mormugao Port Trust (Crédit d’images : Marine indienne)

La région de l’océan Indien (IOR) devenant le centre du paysage stratégique du 21e siècle, 12 littoraux de l’océan Indien se réunissent ce dimanche pour la 3e édition du Conclave maritime de Goa (GMC) – 2021. Le Naval War College de Goa est accueillir les chefs des marines de 12 pays entre le 7 et le 9 novembre pour discuter de stratégies de mise en œuvre collaboratives pour faire face aux défis de sécurité croissants dans l’IOR.

Ils travailleront ensemble sur les délibérations au niveau opérationnel du Goa Maritime Symposium-21 qui s’est tenu comme un événement Sherpa pour le conclave, plus tôt en mai de cette année.

Cet événement de sensibilisation de la marine indienne fournira une plate-forme multinationale et rassemblera l’expertise des praticiens de la sécurité maritime et du monde universitaire vers la pensée maritime.

Quel est le thème ?

Cette année, le thème est « Sécurité maritime et menaces non traditionnelles émergentes : un argumentaire en faveur d’un rôle proactif pour les marines de l’IOR ». C’est en gardant à l’esprit la nécessité de « gagner la paix au quotidien » dans le domaine maritime, selon la marine indienne.

Quels pays participent ?

12 Littoraux de l’océan Indien seront représentés par leurs chefs de marine/chefs des forces maritimes et seront accueillis par le chef de la marine indienne Adm Karambir Singh.

Madagascar, la Malaisie, le Bangladesh, le Sri Lanka, la Thaïlande, le Bangladesh, les Comores, l’Indonésie, les Maldives, l’île Maurice, le Myanmar, les Seychelles et Singapour seront au Conclave de Goa.

Le secrétaire indien aux Affaires étrangères, Harsh Shringla, et le secrétaire à la Défense devraient prononcer respectivement des discours liminaires et un discours de conclave.

Questions à débattre

Au cours de la 3e édition du Conclave, il y aura trois sessions qui travailleront à la responsabilité collective d’assurer des zones sûres et sécurisées et une paix durable dans l’IOR.

Les trois sessions seront les suivantes : Renforcement de la coopération régionale pour l’application de la loi maritime ; Tirer parti des compétences maritimes collectives pour contrer les menaces non traditionnelles émergentes ; et les impératifs d’atténuation des menaces non traditionnelles émergentes dans les zones situées au-delà de la juridiction nationale dans la RIO.

Les chefs de la marine et les chefs d’agences maritimes devraient également délibérer sur l’importance de l’interopérabilité et sur la manière dont elle peut aider à faire face aux défis émergents et futurs en matière de sécurité maritime dans l’IOR.

Les délégués auront également l’occasion d’avoir un aperçu de l’industrie indigène de la construction navale en Inde lors de l’exposition « Make in India ». Et au Marmugao Port Trust, Goa, ils en apprendront davantage sur les capacités du « navire de sauvetage en submersion profonde (DSRV) pour sous-marins ».

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.