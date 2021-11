12 meilleures applications Material You que vous pouvez essayer sur Android 12

Jimmy Westenberg / Autorité Android

Material You est le nom de la grande refonte visuelle d’Android 12. Il inclut une thématique dynamique à partir de votre fond d’écran, ainsi que de vos widgets. C’est assez nouveau donc il n’y a pas encore beaucoup d’exemples. Cependant, nous nous attendons à ce que les applications les plus populaires ajoutent la prise en charge de Material You au cours des deux prochaines années. Nous sommes sûrs que les utilisateurs d’Android 12 veulent jouer un peu plus avec et nous sommes là pour vous aider.

Voici les meilleures applications Material You que vous pouvez essayer sur Android 12 dès maintenant.

Les meilleures applications Material You que vous pouvez essayer sur Android 12

Joe Hindy / Autorité Android

DarQ est un sélecteur de mode sombre par application. C’est un peu pénible à installer et à utiliser, mais cela fonctionne assez bien une fois que c’est le cas. Vous aurez également besoin de Shizuku (Google Play) si vous n’avez pas déjà root. Fondamentalement, une fois que tout est configuré, vous pourrez forcer des applications spécifiques en mode sombre sans activer le mode sombre sur l’ensemble de votre téléphone.

Il a été mis à jour avec Material You il n’y a pas si longtemps, donc le thème de l’application se synchronise avec votre thème Material You. Il n’est pas disponible sur Google Play, vous devrez donc l’obtenir sur GitHub.

L’infini pour Reddit

Prix: Libérer

Infinity for Reddit est l’une des nombreuses applications Reddit tierces pour Android. Ce n’est pas la seule application Reddit avec Material You, mais c’est celle avec laquelle nous allons. Celui-ci est assez simple dans l’ensemble et comprend des éléments tels que le défilement automatique, la prise en charge de plusieurs comptes et un thème de nuit. L’un des changements dans le dernier journal des modifications de l’application montre qu’il prend également en charge Material You, c’est donc un autre niveau de thème.

Pour être honnête, ce n’est pas l’application Reddit la plus puissante, mais c’est joli, ça marche et c’est gratuit.

Inware (bêta)

Prix: Libérer

Joe Hindy / Autorité Android

Inware est une application simple et vraiment sympa. Il vous montre diverses informations sur votre téléphone, telles que la prise en charge des aigus, la prise en charge des mises à jour transparentes et les spécifications de base de votre téléphone. C’est à peu près tout ce qu’il fait, mais c’est un moyen beaucoup plus rapide et plus facile de trouver ces informations au lieu de les rechercher sur Google.

Inware n’a pas Material You dans la version stable (au moment de la rédaction de cet article). Cependant, vous pouvez facilement rejoindre la version bêta de Material You. Nous avons lié la version bêta de l’application au bouton ci-dessous si vous êtes intéressé.

KWGT (et widgets tiers)

Prix: Gratuit / 5,99 $ / variable

KWGT est une option étonnamment bonne pour les widgets de style Material You. L’application est un fabricant de widgets personnalisés et vous pouvez faire beaucoup de choses vraiment sympas avec. Vous pouvez également télécharger des widgets personnalisés créés par d’autres personnes. Quelques bons exemples incluent Kombine (Google Play) et Android 12 KWGT (Google Play). Les deux contiennent des fonds d’écran qui changent avec votre fond d’écran, tout comme les widgets Material You de Google sur Android 12.

Il y a un peu de courbe d’apprentissage, mais rien de bien grave une fois qu’on s’y habitue. KWGT premium coûte 5,99 $ et est gratuit via Google Play Pass si vous l’avez.

Lecteur de mangas Neko

Prix: Libérer

Joe Hindy / Autorité Android

Neko Manga Reader est un lecteur de mangas open source qui est un fork du populaire Tachiyomi. Il a ajouté le matériel que vous prenez en charge à partir de la version 2.5.5. C’est assez décent en tant que lecteur de manga. Vous recherchez un manga que vous aimez, puis vous le lisez. Pour être honnête, ce n’est pas du tout une application difficile à utiliser et les commandes de lecture sont simples et efficaces.

Celui-ci n’est pas disponible sur Google Play, nous avons donc créé un lien vers sa page GitHub si vous le souhaitez.

Pix Material You Icônes et Widgets

Prix: 1,49 $

Joe Hindy / Autorité Android

Pix Material You Icons and Widgets est une application assez explicite. C’est un pack d’icônes et de widgets. Les icônes du pack d’icônes sont à thème avec Material You. Vous devez réinitialiser les icônes après chaque changement de fond d’écran, mais cela fonctionne réellement. L’application comprend également une sélection de widgets simples qui tirent la couleur du fond d’écran, comme les widgets Google d’origine.

Vous aurez besoin d’un lanceur tiers pour l’utiliser, car le lanceur Google n’autorise pas les packs d’icônes. L’application elle-même fonctionne également avec Material You.

Fonds d’écran

Prix: Gratuit / Jusqu’à 9,99 $

Joe Hindy / Autorité Android

Pix Wallpapers est une application de papier peint, comprenant un certain nombre de papiers peints abstraits et minimaux clairs et sombres. L’application fonctionne plutôt bien et la navigation est assez facile à comprendre. Les mises à jour récentes ont également ajouté le thème Material You afin que l’application change de couleur lorsque vous changez les choses.

Il n’y a pas beaucoup de choix de papier peint, ce qui peut rebuter certaines personnes, mais il y en a suffisamment de bons pour le recommander aux gens.

Guide des séries

Prix: Gratuit / 4,99 $ par mois / 24,99 $ par an

Joe Hindy / Autorité Android

SeriesGuide est une application pour les amateurs d’émissions de télévision et de films. Il garde une trace des émissions que vous regardez et recommande de nouvelles émissions ou de nouveaux épisodes d’émissions que vous aimez lors de leur sortie. L’application comprend également des options de sauvegarde et de synchronisation, une intégration avec Trakt et une prise en charge d’extensions pour les tiers et les vôtres.

La version gratuite de l’application est open source et ne contient aucune publicité. Il existe également un abonnement facultatif qui comprend plus de widgets, de meilleures notifications et quelques autres petits extras. Il a également Material You, comme toutes les autres applications de la liste.

Murs rapides

Prix: Gratuit / Jusqu’à 9,99 $

Swift Walls est un peu une double menace pour les applications Material You. L’interface utilisateur ressemble un peu au sélecteur de styles et de fonds d’écran et l’application adhère également aux couleurs dynamiques de Material You. Cela fonctionne comme une application de fond d’écran normale, où vous parcourez les fonds d’écran, choisissez celui que vous voulez et définissez-le comme fond d’écran. Il existe également un mode de prévisualisation, diverses catégories à trier et une option de filtre dans laquelle vous pouvez ajouter des filtres au fond d’écran.

Entre cela et les fonds d’écran Pix ci-dessus, il existe de nombreux bons fonds d’écran.

Tasker est l’un des outils les plus puissants d’Android pour l’automatisation, les déclencheurs et les actions. Tasker a Material You de deux manières. Le premier est le thème de l’application où vous pouvez le rendre Material You dans le menu des paramètres. Il dispose également d’une nouvelle fonction Get Material You Colors qui extrait les couleurs et vous permet de les utiliser sur tout ce sur quoi vous travaillez dans l’application.

Tasker a une courbe d’apprentissage assez longue, mais vous pouvez faire toutes sortes de choses folles avec, y compris le thème Material You.

Ondelette

Prix: Gratuit / 5,99 $

Joe Hindy / Autorité Android

Wavelet est une application d’égalisation par casque qui vous permet de modifier les paramètres de l’égaliseur, en fonction du casque que vous utilisez. Il offre un mode d’égalisation automatique pour plus de 3 000 écouteurs grand public ou vous pouvez remplacer l’égaliseur et le faire vous-même. L’application comprend également un amplificateur de basses, une fonction de réverbération, une fonction d’équilibrage des canaux et quelques autres petites choses.

Les mises à jour récentes ont également implémenté le thème Material You dans l’application afin qu’elle soit aussi moderne que possible. Il constitue également un bon remplacement pour Dolby Atmos si vous ne l’avez pas déjà sur votre téléphone.

De nombreuses applications Google

Prix: Libérer

Joe Hindy / Autorité Android

Bien sûr, Google ajoute Material You à ses applications aussi rapidement que possible. La liste est déjà assez longue et comprend l’application Phone, Gmail, Google Keep, l’ensemble de la suite Google Drive, Google Meet, Google Calendar, Google Calculator, Google Clock, Google Lens, Gboard (bêta), Google Camera, Files by Google , Google Contacts, YouTube Music et la version Canary de Google Chrome.

C’est déjà tout à fait la liste et nous sommes sûrs que d’autres viendront à l’avenir. Pour le moment, les applications de Google sont les meilleurs exemples de Material You pour les applications et les widgets.

