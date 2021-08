12 meilleures brosses pour sèche-cheveux 2021 – Les meilleures brosses à air chaud – WWD

Si la pandémie nous a appris une chose, c’est que nous aimons une routine beauté épurée. Et quand il s’agit de vous faire une éruption, tout ce qui réduira le temps, sans sacrifier un peu de volume ou de brillance, n’est rien de moins qu’un produit miracle. Entrez: un sèche-cheveux, un hybride d’outils chauds – mi-sèche-cheveux, mi-brosse ronde traditionnelle – qui peut créer des ondulations, des boucles ou une éruption lisse et droite en une seule étape simple.

« Je suis un ÉNORME fan des brosses pour sèche-cheveux ! » », déclare Alex Brown, coiffeur de célébrités basé à Chicago, qui compte parmi ses clients Hailey Baldwin, Kendall Jenner et Bella Hadid. « Ils sont un moyen si facile d’obtenir un look « éruption » lisse et volumineux. Ils permettent de dompter plus facilement les cheveux crépus, plutôt que de gérer un sèche-cheveux dans une main et une brosse dans l’autre.

Et les avantages continuent de rouler. Brown ajoute qu’ils sont conçus non seulement pour combiner deux étapes de brushing en une seule afin de « rendre plus rapide l’obtention d’un joli style », mais également pour gérer et lisser tous les types et textures de cheveux, même les cheveux fins et vaporeux. Elle dit que “les cheveux fins peuvent obtenir du volume beaucoup plus facilement en utilisant une brosse pour sèche-cheveux”.

Son astuce consiste à commencer à utiliser une brosse pour sèche-cheveux sur des cheveux déjà secs à 50 % (et nous recommandons de sécher à l’air les premiers 50 % !). Faire n’importe quoi pour tremper les cheveux mouillés double le temps, mais surtout dans ce cas, car « cela signifierait également que vous appliquez beaucoup plus de chaleur et de tension sur les cheveux pendant une période plus longue.

Mais l’étape la plus importante, selon le célèbre styliste Andrew Fitzsimons, est de protéger vos cheveux. « Je dis à mes clients, amis et à tous ceux qui le feront : *toujours* utilisez un protecteur thermique sur vos cheveux ! Ne sautez jamais cette étape », prévient-il, ajoutant que « tant que vous protégez vos cheveux et utilisez correctement les sèche-cheveux, vous ne devriez pas avoir de problème pour garder vos cheveux sains et sans cassures.

Ci-dessous, Brown, Fitzsimons et Annagjid “Kee” Taylor, la styliste que KeKe Palmer a en numérotation rapide, et YouTuber aux cheveux naturels, présentent les meilleurs sèche-cheveux, des conseils sur leur utilisation et comment maintenir la santé de vos cheveux tout au long .

1. Sèche-cheveux et volumateur Revlon One-Step

Avec près de 300 000 avis 5 étoiles sur Amazon, cette brosse pour sèche-cheveux à air chaud change clairement la donne et est le sèche-cheveux le plus populaire sur Amazon. Un critique avec des cheveux si épais qu’elle a dû commencer à faire des exercices de bras pour gérer le maintien d’un sèche-cheveux et d’une brosse pendant l’éternité qu’il a fallu pour sécher ses cheveux, dit que le sèche-cheveux et volumateur Revlon One-Step “m’a pris 8 minutes” et à son incrédulité, ses cheveux semblaient «plus soyeux que la soie». C’est-à-dire après qu’elle ait vérifié trois fois que cela n’avait duré que 8 minutes.

2. Dyson Airwrap Styler

Une fois que vous aurez surmonté le choc de l’autocollant, vous remercierez vos étoiles chanceuses d’avoir donné un coup de fouet au Dyson Airwrap Styler, dit Brown à propos de son sèche-cheveux à brosse ronde préféré. « Le contrôle de la chaleur est incroyable car il garantit que la brosse ne deviendra jamais trop chaude pour vos cheveux et j’adore tous les accessoires fournis. Les accessoires de baril sont similaires aux barils de la taille d’un fer à friser que vous pouvez enrouler autour de vos cheveux pour obtenir une éruption très rebondissante ! »

3. Brosse à air chaud John Frieda

Avant d’utiliser un sèche-cheveux, Fitzsimons recommande de lire attentivement les instructions « et peut-être de regarder quelques tutoriels. Il est toujours très important de comprendre comment utiliser correctement un nouvel outil chauffant, afin de ne pas finir comme ces vidéos virales où les filles se brûlent les cheveux tout de suite. Cette baguette magique de John Frieda offre une chaleur puissante et élevée, ainsi que plusieurs réglages de refroidissement, que le baril en céramique chauffe uniformément, de sorte que vous obtiendrez une boucle parfaite, des cheveux raides ou tout autre motif que vous voulez, en douceur et avec prudence.

4. Brosse sèche-cheveux double coup Drybar

Un autre favori de Browns, cette brosse pour sèche-cheveux de la marque qui a essentiellement inventé les éruptions sur le pouce, est dotée d’une technologie ionique pour sceller la cuticule et réduire les mèches rebelles. Son baril de 2,44 pouces avec des bords légèrement incurvés aide à créer une boucle sans couture, et les évents stratégiquement placés autour de la brosse maximisent le flux d’air pour réduire considérablement le temps de séchage. La meilleure partie? C’est incroyablement léger. « Investir dans une bonne brosse pour sèche-cheveux finira par porter ses fruits », explique Brown, « et à la fin, vos cheveux vous en remercieront ».

5. Brosse chaude Infinitipro de Conair

Cet outil génial de Conair est l’une des meilleures brosses à air chaud pour les cheveux fins ou sujets aux frisottis, grâce à sa technologie ionique avancée, qui fournit deux fois plus d’ions, pour une chaleur uniforme avec moins de dommages. Ses poils en nylon et à pointe sphérique offrent juste la bonne quantité de tension pour créer du volume tout en démêlant les cheveux encore humides. Taylor recommande d’utiliser uniquement un sèche-cheveux sur des “cheveux fraîchement lavés et conditionnés, avec une couche de protection thermique”, en particulier pour les cheveux bouclés et bouclés de types 3 et 4. Fitzsimons explique que les cheveux bouclés “peuvent supporter un produit de protection thermique un peu plus épais et plus hydratant. Découvrez la crème Brigeo Heat Protection. Mais pour obtenir cette brillance de niveau supérieur, Taylor ajoute que “vous pouvez utiliser des produits de brillance supplémentaires après avoir utilisé l’outil chauffant”.

6. Brosse pour sèche-cheveux Amika

Contrairement à ses sœurs à canon en céramique, le canon de la brosse pour sèche-cheveux Amika est recouvert de tourmaline pour faire tourbillonner des ions négatifs dans vos cheveux pour couper les frisottis et soulever les cheveux de la racine pour donner un méga-volume. Un mélange de poils longs et courts démêle d’abord les cheveux, empêchant toute casse due à l’éruption. Pour les brosses avec des réglages de chaleur réglables comme celui-ci, vous pouvez personnaliser votre éruption pour l’avoir exactement comme vous l’aimez, mais Brown recommande «d’utiliser quelque chose de plus bas que le réglage le plus chaud pour maintenir l’intégrité des cheveux.

7. Brosse à cheveux chaude rotative Babylisspro Nano Titanium 2″

Avec un baril de 2″ qui tourne vers l’avant et vers l’arrière, ce styler Babylisspro avec trois réglages de chaleur différents ajoute la quantité parfaite de rebond aux boucles ou de brillance aux mèches lisses et droites. Bien que cet outil ne soit pas en reste quand il s’agit de levage et de volume, il est particulièrement idéal pour une éruption de bâton droit – il suffit d’éteindre la rotation, et voilà.

8. Brosse chauffante en céramique de style lisse Moroccanoil

Vous voulez un sèche-cheveux, mais avec un design en fer plat ? Morrocanoil vous a. En forme de brosse plate, cet outil est doté de poils en céramique à pointe froide qui chauffent et refroidissent rapidement pour minimiser le temps de chauffe de vos cheveux, ce qui, selon Brown, est la clé d’une relation saine avec les outils chauffants. « Ne les utilisez pas trop souvent », dit-elle. « Essayez de prolonger votre éruption tous les quelques jours, si possible. Moins il y a de coiffage avec de la chaleur, plus vos cheveux seront sains. Même avec un sèche-cheveux à brosse à palettes, assurez-vous d’utiliser un protecteur thermique pour éviter l’électricité statique.

9. Hot Tools 24K Gold Infusé au charbon de bois en une étape

Le beau design a non seulement l’air super chic sur votre vanité, mais c’est l’un des meilleurs sèche-cheveux pour donner aux cheveux un volume et un corps magnifiques. L’innovation Direct Ion de cette brosse à éruption Hot Tools maintient une charge neutre sur les cheveux, faisant des mèches rebelles et de l’électricité statique une chose du passé, et les poils de sanglier laissent les cheveux glisser en toute transparence, mais un conseil de pro de Taylor : « Assurez-vous que vos cheveux sont bien démêlé avant d’utiliser un outil comme une brosse à souffler.

10. Brosse ronde chaude Ghd Rise

“Les personnes aux cheveux courts peuvent également utiliser une brosse pour sèche-cheveux”, explique Brown. L’astuce consiste à trouver une brosse à souffler qui est suffisamment légère et serrée pour passer à travers les brins, comme la brosse ronde chaude de Ghd. Son baril de 1,25 pouce chauffe rapidement à 365 degrés pour un impact uniforme de la racine à l’extrémité, tandis que les poils en nylon d’un demi-centimètre créent une tension de coiffage douce près de la racine pour beaucoup de portance pour les brins qui peuvent être trop courts pour les brosses plus grosses. . Ceux avec des styles de longueur lob ou bob – ou plus courts! – peuvent créer l’éruption de leurs rêves.

11. L’Ange Le Volume 70MM Brosse Sèche-Brosse Volumatrice 2-en-1

Puissant, silencieux et pesant moins de deux livres, le sèche-brosse de L’Ange est construit avec des fonctionnalités de haute technologie de style Tesla – notre préféré est la variété de réglages de chaleur et de vitesse – bas est idéal pour les cheveux fins, haut est le meilleur pour épais ou texturé, et mettre fin à une explosion du réglage froid améliorera la brillance et maintiendra le style en place. Pour démarrer, son ingénierie ionique avancée laissera les mèches satinées et montrera à vos frisottis qui est le patron.

12. Tête de lit Blow Out Freak One Step Dry + Volume

Ce qui distingue ce sèche-cheveux de brosse à cheveux Bed Head, c’est le placement et la structure réfléchis des poils de la brosse. Dotés de deux modèles de poils très distincts, les poils touffus touffus sont sur les côtés opposés pour donner du volume aux cheveux tandis que les plus petits en nylon sont espacés uniformément pour brosser les cheveux à chaque traction pour contrôler la forme. «Pour apprivoiser les mèches rebelles, brossez des racines aux pointes en commençant par votre partie», explique Brown. “J’aime passer ma main sur les cheveux après séchage pour aider à les allonger.” Et avec trois réglages de température, cette brosse est également une excellente option pour les cheveux secs ou abîmés, « utilisez simplement le réglage le plus bas et soyez doux », dit-elle.

