12 meilleures jardinières murales pour appartement 2021 – Jardinières pour mur

abigail silverman

Si vous avez du mal à choisir la plante parfaite pour votre appartement, il ne sera pas facile non plus de trouver le meilleur moyen d’afficher correctement et de manière appropriée vos nouveaux problèmes de photosynthèse pour enfants. Bien sûr, vous pouvez opter pour des supports à plantes super mignons, mais il y a de fortes chances que votre appartement de la taille d’une Polly Pocket ait déjà du mal à contenir le reste de votre confort (voir: chaises couvertes de vêtements). Je comprends : vous. Besoin. Espace.

Et cela, les amis, nous amène aux jardinières murales. Le héros méconnu de toutes les mamans végétales cool qui marchent parmi nous. Oui, ils sont chics. Oui, ils économisent de l’espace au sol. Et, oui, vos plantes apprécieront beaucoup d’y vivre. Je veux dire, les vues à elles seules sont comme passer du sous-sol au penthouse, amirite ?

Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des meilleures jardinières murales pour montrer vos plantes de la manière dont elles demandent à être affichées. Des jardinières suspendues en macramé (essentiellement des hamacs pour plantes) aux pierres en céramique colorées (oui, la plante va DANS la pierre), nous avons rassemblé les meilleures pièces pour que vos plantes s’y installent.

1

un en bois

Étagères hexagonales en nid d’abeille craftedglorydesign etsy.com

105,00 $

Ces étagères en nid d’abeille intègrent cette ~ esthétique naturelle du bois ~ dans votre appartement !

Sol et Argile Soilandclay.com

15,00 $

Quelle meilleure façon d’exposer votre Pothos que ces orbes de verre aux lignes épurées ?! Il suffit de monter les globes sur le mur, de les remplir d’eau et de placer les boutures de plantes à l’intérieur. Une fois qu’ils commencent à pousser des racines, vous pouvez les mettre dans un nouveau pot, et le tour est joué ! (PS Pothos, philodendrons et lierre anglais peuvent tous vivre dans l’eau pour toujours !)

3

un grand

Pierres en céramique CozzySpot etsy.com

46,95 $

Permettez-nous de vous présenter les jardinières en pierre céramique CUTEST. Ajoutez des touches de couleur amusantes à n’importe quel mur nu et vos petites plantes ne passeront jamais inaperçues !

4

un macramé

Jardinière suspendue en macramé CRAZY PLANT BAE crazyplantbae.com

27,99 $

La jardinière suspendue est un véritable classique. Cet ensemble de trois est super minimal et aura fière allure dans n’importe quelle esthétique à thème bohème.

5

en glam un

Jardinières murales en or métallique Carson Carrington overstock.com

49,99 $

Tellement brillant ! Vos plantes ressembleront à de véritables redevances (comme elles le devraient) dans ces jardinières en or.

6

un moderne

Cintre en métal pour plantes

Ces cintres pour plantes en métal sont si élégants que vos amis les regarderont et se diront : “Merde, qui est-elle ?”

7

un super unique

Pot suspendu Rosa The Holistic Habitat holistichabitatclt.com

50,00 $

Pourquoi devenir basique quand vous pouvez avoir cette jolie dame aux plantes qui sommeille sur votre mur ? C’est votre jardinière murale, mais je pense que vous devriez le défier. la nommer. On dirait une “Betty” pour moi. A vous quand même !

8

Un pour votre cuisine

Jardinière murale en métal à 9 pots August Grove wayfair.com

69,99 $

Cet organisateur de plantes est en quelque sorte parfait pour faire pousser des herbes à utiliser lors de la cuisson. Bravo si vous pouvez vous souvenir de ce qu’ils sont sans les étiqueter. Vous avez des compétences.

9

celui qui se fond dans

Jardinières murales géométriques blanches et dorées Danya B. overstock.com

54,49 $

Le mur de votre galerie pourrait utiliser des plantes, n’est-ce pas ? Cet ensemble de trois est le match parfait pour les cadres dorés ou blancs (ou vraiment n’importe quelle couleur, honnêtement).

dix

en terre cuite

L’entonnoir mural Holistic Habitat The Holistic Habitat holistichabitatclt.com

110,00 $

Si vous êtes dans une relation engagée avec vos pots en terre cuite, alors vous avez BESOIN de cette jardinière murale faite à la main dans votre vie ! C’est parfait pour les cactus et les succulentes – petite note : comme ce sont des pots crus, ils peuvent devenir verdâtres ou bruns avec le temps, alors pensez peut-être à ne pas planter * directement * à l’intérieur si vous voulez que les pots restent les mêmes pour toujours.

Onze

Un pour l’extérieur

Pot suspendu circulaire succulentes BrownPlantGirls etsy.com

24,98 $

Les jardinières murales peuvent aussi être à l’extérieur! Ce rustique, fait à la main, aurait l’air si bien sur votre petite terrasse de patio.

Ce contenu est créé et maintenu par un tiers, et importé sur cette page pour aider les utilisateurs à fournir leurs adresses e-mail. Vous pourrez peut-être trouver plus d'informations à ce sujet et d'autres contenus similaires sur piano.io

