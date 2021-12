12 meilleurs articles HGTV dont chaque fan a besoin en cette période des fêtes

La saison des fêtes est officiellement arrivée et il est temps de commencer à cocher ces articles de votre liste de courses des fêtes. Que vous ayez un être cher obsédé par Fixer Upper ou Home Town ou même Good Bones, c’est le moment idéal pour commencer à penser à des cadeaux pour l’amant de HGTV dans votre vie, et PopCulture.com a beaucoup d’idées pour un cadeau pour votre HGTV préféré le fan ne voudra pas revenir.

Étant donné que HGTV est un réseau qui diffuse principalement des émissions de téléréalité liées à la rénovation domiciliaire et à l’immobilier, le réseau a inspiré de nombreux rénovateurs locaux et a suscité de nombreuses rénovations domiciliaires. Cela signifie que les rénovations et les cadeaux sur le thème de la décoration intérieure sont les options parfaites pour les super fans de HGTV. Ceux-ci peuvent aller de quelques outils de base qui feront de la prochaine rénovation de votre fan de HGTV un jeu d’enfant à des pièces décoratives dignes d’envie comme des plaids et des tapis qui gagneraient même l’approbation de la plus grande star de HGTV. Bien sûr, chaque fan de HGTV a besoin de quelques mots des stars de HGTV elles-mêmes, et l’un des nombreux livres et mémoires des membres de la distribution de la série serait le cadeau parfait sous le sapin ou le bas de Noël.

(Photo : HGTV/Amazon/Walmart)

Compte tenu du large éventail d’options de cadeaux qui peuvent être proposés aux fans de HGTV, il ne sera pas trop difficile de saisir l’un de ces articles. Des cadeaux pour les amateurs de HGTV peuvent être trouvés chez Walmart, Amazon et d’autres magasins populaires. Continuez à faire défiler pour voir quelques options de cadeaux pour les fans de HGTV.

Abonnement Découverte+

(Photo : découverte+)

De Drew Scott et Jonathan Scott des Property Brothers à Tarek El Moussa et Christina Anstead de Flip or Flop, discovery+ a toutes les stars de HGTV que vous aimez sur une seule et incroyable plateforme de streaming cette saison ! En plus d’un catalogue large et accueillant de tous vos favoris HGTV, discovery+ propose plus de 200 séries exclusives et originales dans tous les genres, y compris la nature, le vrai crime, la maison, les relations, la nourriture et le paranormal sur les réseaux de Discovery, y compris Food Network, TLC, ID, OWN, Travel Channel, Discovery Channel, Animal Planet, Chip et Joanna Gaines’ Magnolia Network et le contenu d’histoire naturelle de la BBC. Les plans commencent aussi bas que 4,99 $ par mois.

Étagères suspendues ForestBarn

(Photo : Amazon / Deux poussins et un marteau)

Organisé par la star de Good Bones, Mina Starsiak Hawk elle-même, donnez vie à votre pièce avec cet accent végétal suspendu ludique parfait pour créer de la dimension dans votre pièce et une atmosphère relaxante. Facilement monté sur le mur, c’est une caractéristique souvent vue dans tant de nos émissions HGTV préférées, y compris Good Bones avec Starsiak Hawk qui a ces articles dans sa maison. Fabriqué en bois de pin et idéal pour les plantes succulentes, les plantes suspendues ou même les plantes artificielles, cela ajoutera une touche de style bohème-chic à n’importe quelle pièce.

Perceuse et trousse à outils

(Photo : Amazon)

Tous les fans inconditionnels de HGTV ont besoin d’une chose essentielle à la maison : leur propre trousse à outils. Heureusement, Amazon a le kit parfait qui contient à peu près tout ce dont le fan de HGTV de votre vie aura besoin pour démarrer son prochain projet de rénovation. Cette perceuse et trousse à outils Black+Decker comprend 68 pièces, dont une perceuse sans fil au lithium 20 V, parfaite pour une variété de projets domestiques, tels que suspendre des tableaux et assembler des meubles, un marteau à griffes, des tournevis et d’autres outils à main et accessoires. Le kit est également livré avec un étui de rangement compact et pratique, garantissant que votre superfan HGTV ne perd jamais aucun de ses outils. À 88,91 $, ce kit est parfait pour les projets et l’entretien quotidiens de la maison, offrant le cadre idéal pour les débuts d’un projet de bricolage.

Faire quelque chose de bien aujourd’hui : un mémoire

(Photo : Amazon)

Si vous ne pouvez pas en avoir assez des stars de Home Town Ben et Erin Napier, leurs mémoires de 2018 feront l’affaire ! Offrant aux fans un aperçu des coulisses des luttes et des triomphes de l’un des couples les plus aimés de HGTV que nous connaissons et aimons pour leur humour facile, leur relation amoureuse et leur capacité à transformer complètement un lieu en quelque chose de beau et de personnel, leur mémoire est le cadeau de Noël parfait cette saison. Complété de photographies de famille, de croquis peints à la main d’Erin et d’histoires personnelles inédites, ce mémoire inspirant nous rappelle à tous de ne pas abandonner l’espoir que de grandes histoires d’amour sont possibles, de grandes choses peuvent fleurir dans les petites villes, et il y a toujours magie dans l’ordinaire si vous savez où la chercher. La couverture rigide est disponible pour 17,54 $ sur Amazon.

Ensemble d’outils de jardin Scuddles

(Photo : Amazon)

Tout fan de HGTV sait que les rénovations ne s’arrêtent pas seulement à la maison. Une fois les touches finales terminées à l’intérieur, les transformations se poursuivent à l’extérieur, ce qui signifie qu’un ensemble d’outils de jardinage est indispensable pour tout superfan de HGTV souhaitant rénover sa propriété. Cet ensemble d’outils de jardin Scuddles est livré avec huit pièces – gants, truelle à main, fourche à creuser, pelle, bêche, désherbeur et outil de transplantation – ce qui facilite plus que jamais l’aménagement paysager parfait. Il est disponible sur Amazon pour seulement 26,99 $.

T-shirt Laurel, Mississippi

(Photo : Amazon)

Laissez le fan de HGTV dans votre vie montrer son amour de la ville natale avec ce t-shirt Laurel, Mississippi. Comme tout téléspectateur de HGTV le sait, Laurel, Mississippi sert de décor, qui suit Ben et Erin Napier alors qu’ils restaurent et rénovent des propriétés et des entreprises autour de leur ville natale. Ce t-shirt est le cadeau parfait pour les fans de Home Town. Disponible en tailles hommes, femmes et jeunes et disponible en plusieurs couleurs, cette chemise ne coûte que 16,99 $.

Abonnement au magazine HGTV



(Photo: HGTV Magazine via Amazon)

Tout fan inconditionnel de HGTV a besoin d’un abonnement à HGTV Magazine. Disponible sur Amazon pour seulement 8 $ pour un abonnement d’un an, cet abonnement au magazine prendra les rénovations de l’écran à l’impression. Le magazine « inspire les lecteurs à créer une maison qu’ils aiment » en les aidant à choisir la couleur de peinture parfaite, en offrant des conseils pour s’attaquer au prochain projet de bricolage, en fournissant des conseils de stars de HGTV elles-mêmes.

Couverture à carreaux de style vintage

(Photo : Walmart)

Aidez le fan de HGTv dans votre vie à ajouter une touche de confort et de style à leur maison avec cette couverture à carreaux surdimensionnée super douce de style vintage de Somerset Home. Disponible en plusieurs couleurs (illustrées en Stone Plaid), cette couverture est le cadeau parfait pour rester au chaud tout au long des mois d’hiver frais avec 100 % acrylique de haute qualité qui est tissé pour se sentir aussi doux que le cachemire, tout en offrant une touche élégante à n’importe quel pièce. Le jeté à carreaux de style vintage surdimensionné super doux de Somerset Home est disponible à partir de 26,99 $.

Homebody : Un guide pour créer des espaces que vous ne voulez jamais quitter

(Photo : Amazon)

Si le superfan de HGTV pour lequel vous achetez a besoin d’une véritable inspiration, ne cherchez pas plus loin que Homebody: A Guide to Creation Space You Never Want to Leave, qui fera un cadeau parfait sous le sapin. Le livre de conception de la star de Fixer Upper, Joanna Gaines, verra la personnalité de HGTV elle-même vous expliquer comment créer « une maison qui reflète les personnalités et les histoires des gens qui y vivent ». Le livre donne un aperçu approfondi de la façon dont les styles sont mis en œuvre et de la façon de mélanger les looks qui vous attirent. Un best-seller n°1 du New York Times, Homebody : Un guide pour créer un espace que vous ne voulez jamais quitter est disponible à l’achat pour 21 $.

Tapis traditionnel

(Photo : Walmart)

Chaque pièce a besoin d’une touche de couleur et d’énergie, et les fans de HGTV peuvent y parvenir en ajoutant un tapis traditionnel SAFVIEH Madison Katina élégant et fonctionnel. Disponible sur Walmart.com pour seulement 66,54 $, en baisse par rapport à son prix initial de 145,03 $, ce tapis offre un style moderne et des couleurs éclatantes, ce qui en fait un t-shirt parfait pour une somptueuse décoration d’intérieur contemporaine et transitionnelle. Sur la photo en « multicolore » et « rectangle », le tapis est également disponible en fuschia/ivoire, argent/ivoire et orange/ivoire, entre autres, avec des prix variant légèrement.

Histoire de la maison : secrets d’initiés pour une rénovation de maison parfaite

(Photo : Maison aléatoire des pingouins)

Si vous recherchez une ventilation simple de tout ce dont vous avez besoin avant de créer votre propre bricolage, le livre House Story de Jasmine Roth de HGTV est le compagnon idéal. Offrant un aperçu rare derrière le rideau de la télévision avec un guide de près de 300 pages regorgeant de photos magnifiques et éclatantes, Roth – mieux connu pour son potentiel caché et son aide ! I Wrecked My House – offre aux lecteurs et aux amateurs de maison une collection magnifiquement organisée éliminant les conjectures et le stress de tout projet de maison. Notre propre PopCulture.com rapporte dans une critique du livre que « le guide copieux est une lecture agréable, éclairée par le style conversationnel affable de Roth et accentué le plus parfaitement avec des instantanés conçus à l’intérieur ». Grâce à la répartition de quatre types de conception courants et de leurs nombreux sous-ensembles de style, Roth fournit aux lecteurs et aux fans des outils pour s’armer pour toute rénovation, y compris des feuilles de travail et des questions stimulantes pour clouer et personnaliser chaque aspect de la conception avec précision. Le livre coûte 23,40 $ sur Amazon !

Bol décoratif en métal de luxe Scott Living

(Photo: Wayfair)

Les Property Brothers, Drew Scott et Jonathan Scott sont toujours au top de la décoration et du design lorsqu’il s’agit de créer une atmosphère chaleureuse, donc naturellement, les jumeaux ont leur propre ligne de style de vie appelée Scott Living, disponible chez Wayfair. L’un des meilleurs choix de la gamme chez Wayfair se trouve être le bol décoratif en métal de luxe en noir, réduit à 24,99 $. Polyvalente avec un look minimaliste, cette pièce maîtresse frappante est parfaite pour votre cuisine ou votre table à manger et le bas de Noël parfait pour les amis qui cherchent à donner du style à leur maison. Fabriqué à la main à partir de fer pour une beauté durable, même dans des conditions d’utilisation rigoureuses, cette pièce maîtresse fera certainement parler de lui cette saison !

