12 meilleurs livres sur les sœurs – Livres sur les sœurs

Il n’y a rien de plus puissant que les liens qui existent entre les sœurs. Ils sont tendus comme l’enfer, mais pleins d’amour et de loyauté. C’est probablement parce que les sœurs sont souvent opposées les unes aux autres, qu’elles le veuillent ou non. Heureusement, tout cela en fait un dRaMa * excellent * en ce qui concerne les romans, où les sœurs peuvent se torturer et s’aimer dans une égale mesure. (Je pense à vous, petites femmes !)

C’est en partie la raison pour laquelle je voulais me concentrer sur deux sœurs d’âge très proche dans mon deuxième roman, le thriller YA Ils ne nous attraperont jamais (plus de détails ci-dessous !). Je voulais créer une relation pleine de rage et de force et qui n’était pas toujours aussi nette et ordonnée, ou facile à expliquer à ceux en dehors de leur relation.

Mais j’ai aussi été inspiré par tant d’excellents romans sur les sœurs qui élaborent des récits compliqués sur ces relations ténues. Elles sont souvent fondées sur l’amour et la force – mais malgré tout, ces sœurs littéraires mentent, trichent, volent et parfois tuent. Ils sont tellement amusants à lire !

À venir, découvrez 12 excellents romans sur les sœurs – et un peu sur le mien.

1 Ma soeur, le tueur en série par Oyinkan Braithwaite

Euh, putain de merde, voici un livre qui m’a terrassé. Ce roman à couper le souffle et plein de suspense raconte l’histoire de la sœur aînée Korede qui est pratique et fidèle, le plus souvent à sa sœur cadette Ayoola. La seule chose est qu’Ayoola cache un secret profond que seul Korede connaît : Ayoola est probablement, très probablement, certainement un tueur en série – et tous ses petits amis finissent par mourir.

Korede a toujours été là pour aider à nettoyer le sang et à couvrir sa sœur, mais quand Ayoola jette son dévolu sur le collègue de Korede, dont Korede est amoureux depuis toujours, elle doit choisir qui protéger. Effrayant et amusant, ce livre est une sorte de lecture à finir en une seule séance.

2 La soeur préférée de Jessica Knoll

Bravo les fans, celui-ci est pour vous. Cinq femmes extrêmement réussies jouent dans une émission de télé-réalité intitulée Goal Diggers, mais lorsque Kelly, qui est la sœur aînée de Brett, la préférée des fans, rejoint le casting, les équilibres de pouvoir entre les stars changent et la saison qu’elles filment se termine par un meurtre. Bien sûr, c’est un thriller propulsif, mais le deuxième roman de Knoll est également une critique dynamique de l’inauthenticité de la culture #GirlBoss.

3 Retour à la maison par Yaa Gyasi

À partir du Ghana du XVIIIe siècle, Homegoing présente deux demi-sœurs nées dans des villages différents qui n’ont même aucune idée que l’autre existe. Une sœur épouse un Anglais et devient noble tandis que l’autre est emprisonnée dans le château de sa sœur puis vendue en esclavage. À partir de cette histoire, Gyasi raconte un récit épique suivant non seulement ces deux sœurs, mais aussi leurs descendants alors qu’ils traversent des décennies de difficultés et de colonialisme. Oprah l’a choisi comme l’un de ses meilleurs livres de l’année à sa sortie et il est facile de comprendre pourquoi : Homecoming est magnifique.

4 Ils ne nous attraperont jamais par Jessica Goodman

Stella et Ellie Steckler ne pourraient pas être plus différentes, mais il y a une chose qui les obsède toutes les deux : gagner. En tant que vedettes de l’équipe de cross-country de leur petite ville, ils sont constamment en compétition pour la première place et une bourse universitaire dont leur famille a désespérément besoin, car ils ne peuvent se permettre que d’envoyer l’un d’eux à l’école. Mais lorsqu’une nouvelle fille, Mila, arrive en ville et menace de les battre toutes les deux sur le parcours, les sœurs Steckler voient leur vie complètement bouleversée. Bientôt, Mila disparaît et grâce au passé violent de Stella, tous les regards se tournent vers les sœurs Steckler comme suspectes. Ils ne nous attraperont jamais est de savoir jusqu’où ces sœurs iront pour se protéger – même lorsqu’elles ne devraient probablement pas le faire.

5 petites femmes de Louisa May Alcott

Avant que Greta Gerwig ne nous fasse (d’accord, moi) sangloter de manière incontrôlable avec sa version cinématographique, Louisa May Alcott a également DID. CE. avec le roman original emblématique, publié en 1868. Que vous soyez Meg, Jo, Beth ou Amy, les sœurs March et leurs histoires sont toujours d’actualité pour une raison : les liens indestructibles de la fraternité ne changent jamais vraiment.

6 The Vanishing Half: un roman de Brit Bennett

Librairie Riverhead Books.org

24,84 $

Le deuxième roman extraordinaire de Brit Bennett suit les sœurs jumelles Stella et Desiree, nées dans la petite ville de Mallard, en Louisiane, où les résidents noirs sont connus pour avoir la peau claire. Mais leurs vies divergent lorsque les jumeaux s’enfuient à la Nouvelle-Orléans et Stella vit sa vie de femme blanche tandis que Desiree vit sa vie de femme noire. Il en résulte une histoire familiale épique couvrant plusieurs générations, décennies et perspectives. (PS: Il y a une adaptation en série limitée en préparation chez HBO et OMG ça va être bien.)

7 Dieu épargne les filles par Kelsey McKinney

Dans le beau premier roman intime de McKinney, les sœurs Abigail et Caroline ont toujours été les filles dévouées de Luke Nolan, un célèbre prédicateur d’une méga-église évangélique au Texas. Mais quand ils apprennent que Luke a menti à tout le monde, Abigail et Caroline campent dans leur ranch familial où elles découvrent d’anciens secrets de famille et partagent ceux qu’elles ont cachés à tout le monde, même les uns aux autres.

8 Pride: A Pride & Prejudice Remix par Ibi Zoboi

Une mise à jour extrêmement amusante de Pride and Prejudice de Jane Austen, Pride suit Zuri Benetiz, une adolescente afro-latino de Brooklyn qui tente désespérément de sauver son quartier en pleine gentrification. Mais lorsque la riche famille Darcy emménage de l’autre côté de la rue, la sœur aînée de Zuri, Janae, commence à avoir le béguin pour l’un de leurs fils adolescents et l’enfer se déchaîne. (Si vous avez lu l’original Orgueil et Préjugés, alors vous savez ce que je veux dire.)

9 Sœurs de Daisy Johnosn

Les sœurs Juillet et Septembre n’ont que dix mois d’intervalle et sont le seul vrai réconfort l’une de l’autre dans leur nouvelle maison déprimante, une maison pourrie appartenant à une tante. Ils y ont voyagé avec leur mère enfermée après qu’un incident imminent se soit produit à l’école. Mais la vraie tension dans ce livre se produit lorsque la distance s’installe entre les deux sœurs, car même lorsqu’il n’y a personne d’autre autour, le passé ne disparaît jamais vraiment. Dun dun dun!

dix Le projet de Courtney Summers

Après la mort des parents des sœurs Denham dans un accident de voiture, Lo et Bea se brouillent lorsque la sœur aînée Bea rejoint une « communauté » (oui, c’est une secte) appelée Unity Project et Lo est laissée à elle-même. Mais après six ans de séparation, il a enfin la chance de renouer avec Bea. Sauf qu’une fois qu’elle se rapproche du projet Unity, elle commence à en apprendre davantage sur son chef prolifique et bien-aimé – et sur le type de danger dans lequel Bea pourrait se trouver.

11 objets tranchants par Gillian Flynn

Personne ne fait de rebondissements comme Gillian Flynn et si vous avez vu la série HBO basée sur ce livre, vous savez de quel rebondissement je parle (AHHHH !). Le roman suit Camille, qui retourne à contrecœur dans sa petite ville natale pour rapporter les meurtres de deux filles et retombe ainsi dans de vieilles routines avec sa mère hypocondriaque et sa demi-sœur de 13 ans, qu’elle connaît à peine. Camille est un narrateur peu fiable qui vous entraînera dans cette histoire sombre, effrayante et passionnante.

12 À tous les garçons que j’ai aimés par Jenny Han

Avant que ce ne soit une sensation Netflix (Peter Kavinsky pour toujours!), La comédie romantique YA 2018 était un roman bien-aimé qui se concentrait sur la vie amoureuse follement divertissante de Lara Jean Covey. Mais la série de Han est aussi ancrée dans les liens entre Lara Jean et ses sœurs : Margot, qui part à l’école en Écosse, et Kitty, dont Lara Jean s’occupe après la mort de leur mère. Chansons sœurs pour toujours !

Jessica Goodman Rédactrice en chef Jessica Goodman est la rédactrice en chef de Cosmopolitan, où elle édite des essais et des articles d'opinion.

