1,2 million d’El Salvadoriens bénéficieront de l’adoption de la cryptographie

El Salvador, où 70 % n’ont pas de compte bancaire et 50,5 % n’ont pas accès à Internet ; Bitcoin est prêt à faire progresser l’inclusion financière, à économiser sur les coûts de transfert et à attirer de nouvelles entreprises car il “brise les paradigmes du passé” et avance “vers le premier monde”.

Le 7 septembre a été un jour historique pour Bitcoin, car El Salvador est devenu le premier pays au monde à adopter la monnaie numérique comme monnaie légale aux côtés du dollar américain.

« Nous devons briser les paradigmes du passé », a tweeté le président Nayib Bukele. “El Salvador a le droit d’avancer vers le premier monde.”

Environ 70% de tous les Salvadoriens n’ont pas de compte bancaire, ce qui représente 1,2 million de personnes qui devraient bénéficier de l’adoption de Bitcoin.

Outre l’augmentation de l’inclusion financière, le pays a pris cette décision en raison de la forte dépendance à l’égard des envois de fonds dans le pays et des inefficacités actuelles liées aux envois de fonds. Selon la Banque mondiale, les envois de fonds représentaient 24 % de l’ensemble du produit intérieur brut (PIB) d’El Salvador.

Avec cette adoption, El Salvador cherche également à attirer de nouvelles entreprises dans le pays, dans le but de se positionner comme un hub crypto-friendly.

Faire du Bitcoin une monnaie légale n’a pas été très populaire parmi ses citoyens ou à l’extérieur du pays. Mais comme nous l’avons signalé, les gens ne sont pas favorables à l’adoption de Bitcoin car ils ont peu de connaissances sur la crypto-monnaie et ne comprennent pas vraiment comment cela fonctionne, mais une fois familiers ; l’adoption devrait augmenter.

Outre les citoyens, le FMI a également fait part de ses inquiétudes tandis que mardi, la Banque mondiale a réitéré qu’elle ne pouvait pas aider El Salvador à adopter la crypto-monnaie “compte tenu des lacunes en matière d’environnement et de transparence”.

Le FMI prétend rendre les pays indépendants. BTC rend les pays indépendants. https://t.co/0rLVnjkgD9 – Balaji Srinivasan (@balajis) 7 septembre 2021

Néanmoins, le président Bukele a annoncé l’achat de 400 BTC et a racheté le creux qui s’est produit mardi.

Les obligations en dollars d’El Salvador ont quant à elles connu une vente massive et ont été les moins performantes sur les marchés émergents. Les États-Unis ont critiqué la décision du pays et déclaré qu’elle nuisait aux relations bilatérales entre les deux nations.

De plus, via l’application Chivo, El Salvador offre 30 $ à chaque utilisateur salvadorien qui s’inscrit sur l’application avec un numéro d’identification national pour inciter à l’utilisation.

“En supposant que l’ensemble de la population adulte de plus de 4 millions de Salvadoriens s’enregistre sur Chivo et reçoive des BTC d’une valeur de 30 $, cela se traduira par 2366 BTC versés aux Salvadoriens”, a noté Arcane Research.

Selon DataReportal, seulement 50,5% des Salvadoriens ont accès à Internet, soit environ 2,2 millions d’adultes. En supposant que tous ces adultes obtiennent un largage aérien de BTC, 1301 BTC seront versés aux habitants du pays.

Cependant, pour contourner l’accès limité à Internet, 200 guichets automatiques Bitcoin ont déjà été installés dans tout le pays.

Bitso a déclaré mardi qu’il serait le principal fournisseur de services pour le portefeuille numérique. Pour cela, il travaillera avec Silvergate Bank, une banque réglementée par le gouvernement fédéral et à charte d’État californienne.

« Nous sommes impatients de travailler avec le Salvador dans le cadre d’une initiative qui transformera les structures de paiement et augmentera l’inclusion financière dans le pays », a déclaré Santiago Alvarado, vice-président de Bitso for Business.

L’application elle-même a rencontré le problème de ne pas être disponible sur diverses plates-formes Internet, notamment Google, Apple et Huawei, et a connu des problèmes technologiques. L’application Bitcoin soutenue par le gouvernement ne pouvait pas non plus suivre les inscriptions des utilisateurs et devait être débranchée pour augmenter la capacité.

Mais il est de plus en plus adopté avec des vidéos apparaissant sur les plateformes de médias sociaux de personnes utilisant BTC chez des détaillants au Salvador. De McDonald’s Corp, Starbucks Corp à Pizza Hut, les franchises de restauration acceptent le BTC pour les achats dans leurs restaurants, leurs services au volant ou à emporter.

