12 millions de dollars en Bitcoin volés lors du dernier piratage DeFi contre le protocole Cross-Chain pNetwork

Le protocole DeFi inter-chaînes, pNetwork, a informé qu’il était devenu la dernière victime d’une faille de sécurité. En exploitant un bogue de base de code, l’auteur inconnu a volé 277 bitcoins.

Comme annoncé par l’équipe à l’origine du projet, le pirate informatique “a pu exploiter un bogue dans notre base de code et attaquer pBTC” sur la Binance Smart Chain (BSC). En fin de compte, il a réussi à prendre 277 bitcoins, dont la plupart étaient des garanties. Même avec les prix d’aujourd’hui lorsque la crypto-monnaie a chuté de 4 000 $ en 24 heures, ce montant substantiel a une valeur en USD de plus de 12 millions de dollars. Le projet a mis à jour plus tard qu’il avait identifié le bogue, proposé un correctif et attendait que « tout le monde l’examine ». pNetwork a rassuré que tous les autres ponts de son réseau n’étaient pas affectés et que les fonds restants stockés sont en sécurité. De plus, les ponts rompus devraient bientôt redevenir opérationnels. L’équipe a également envoyé un message au “pirate au chapeau noir”, offrant une prime “propre” de 1,5 million de dollars s’il restituait tous les fonds.

4/N Au hacker au chapeau noir. Bien que ce soit un long plan, nous offrons une prime nette de 1 500 000 $ si les fonds sont retournés. Trouver des vulnérabilités fait malheureusement partie du jeu, mais nous voulons tous que l’écosystème DeFi continue de croître, le retour de fonds est un pas dans cette direction — pRéseau (@pNetworkDeFi) 19 septembre 2021

Alors que pNetwork a admis que les chances d’un tel scénario sont minces, ce ne serait pas un précédent. Comme indiqué précédemment, Poly Network a également été exploité pour plus de 600 millions de dollars dans différents actifs numériques. Cependant, M. White Hat, comme le projet a nommé l’auteur, a finalement retourné tous les fonds et a même rejeté la prime offerte. Il convient de noter que la crypto-monnaie native de pNetwork – PNT – a chuté de 20% sur une échelle de 24 heures et se situe actuellement en dessous de 1 $.

La source