12 Minutes et Psychonautes 2 | Spectacle Xbox Game Pass

Ceci est votre condensé de Game Pass pour le 17 août 2021. Game Pass a beaucoup de jeux, et deux fois par mois, il y en a d’autres à venir et d’autres à partir. Cela peut être beaucoup de choses à suivre, sans parler de savoir quoi jouer à partir de sa bibliothèque massive. C’est pourquoi nous avons créé le Game Pass Show. Rejoignez Kurt et Persia pour découvrir les nouveautés, ce qui reste et ce que vous devriez envisager de jouer. Au cours des deux prochaines semaines, Game Pass verra l’arrivée de Humankind, Need for Speed ​​Heat, Twelve Minutes, Psychonauts 2, etc. Persia prend également le temps d’élaborer sur ce qu’elle joue : Zoo Tycoon. Assurez-vous également de vous en tenir à la fin pour le choix de la semaine.