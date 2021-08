12 minutes, Madden 22 et Humankind sont sortis cette semaine

Capture d’écran : Annapurna Interactive

Après des années d’avant-premières, le jeu indépendant Twelve Minutes sort enfin plus tard cette semaine avec un casting de stars comprenant Daisy Ridley et Willem Dafoe.

Twelve Minutes a été présenté pour la première fois par Kotaku en 2015. Puis en 2019, nous l’avons revu. Maintenant, après tout ça, ça se libère. Je suis ravi de jouer à ce jeu que j’ai lu de temps en temps pendant la majeure partie de la décennie. Sera-t-il à la hauteur de l’attente et du battage médiatique? Aucune idée. Mais l’idée d’une boucle temporelle de 12 minutes que vous pouvez bricoler encore et encore est une bonne idée malgré tout, donc je suis prêt à la jouer plus tard cette semaine.

Voici toutes les autres choses qui sortent cette semaine :

Lundi 16 août

Route 96 | Switch, PCVolleyball Challenge | Changer

mardi 17 août

Entasser! Boîte par boîte | PS4, Xbox One, SwitchGreak : Souvenirs d’Azur | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, PCHumankind | Collection invincible des envahisseurs PCSpace | SwitchConquest of Elysium 5 | PC, Mac

Mercredi 18 août

Brawler Mayhem | PS4, Xbox One, Switch, PCRogue Explorer | PS4, Xbox One, SwitchWorld Soccer Strikers ’91 | Xbox OneHors ligne | Effet SwitchTetris : Connecté | PS4, PCSwords & Souls : Neverseen | SwitchMortal Shell | Architecte PCHell| PC, MacFar Away | PCCountryBalls Héros | ordinateur

Jeudi 19 août

RiMS Racing | PS5, Ps4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, PCYuoni | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PCRecomplie | PS5, Xbox Series X/S, PCSynthetik 2 | PC Douze minutes | Xbox Series X/S, Xbox One, PCMonster Harvest | PS4, Xbox One, Switch, PCMonster Train First Class | Origines du rallye SwitchRush | SwitchZombo Buster Advance | SwitchBuissons | SwitchThea 2 : Le Fracassement | SwitchOù est Samantha ? | CommutateurSakura Succubus 4 | Commando SwitchMetal | SwitchNeverReturn | ordinateur

vendredi 20 août

Madden NFL 22 | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PCArietta of Spirits | PS4, Xbox One, Switch, PCGhost de Tsushima : Director’s Cut | PS5, PS4Rise Eterna | Xbox OneUltimate Bumber Cars : Dodgems | Kitty chaîne SwitchHeart | Économiseur d’espace de commutation | SwitchCity Driving Simulator 2 | SwitchWrestledunk Sports | SwitchHalf-Dead 3 | ordinateur

dimanche 22 août

Champ d’aventure 4 | Changer