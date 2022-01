12 moments de culture pop E! Attend avec impatience en 2022

« Avertissement : j’adore regarder les Oscars depuis que je suis enfant, et je me fiche qu’ils durent cinq heures, je suis tout à fait dedans. Cela étant dit… Bien que rien ne soit encore confirmé en ce qui concerne le retour au format plus traditionnel avec un hôte, j’espère qu’une cérémonie des Oscars 2022 alimentée par des blagues effacera de ma mémoire la « célébration des films » malheureuse et peu festive de l’année dernière. Je ne vois pas le spectacle être une déception répétée avec Girls Producteur de voyage Emballeur à la barre, j’espère donc que nous pourrons tous convenir qu’une nuit édifiante – peu importe à quel point certains des meilleurs films peuvent être sérieux, élégiaques ou laids, est ce que le public mérite. Cela a déjà été fait et j’ai confiance que cela peut être refait. »

-Natalie Finn, rédactrice principale des fonctionnalités

« Je suis ici pour Kristen Stewart être nominé (et gagner !) un Oscar pour Spencer. C’est son heure ! »

—Jess Cohen, éditrice des devoirs

« J’ai hâte de voir Lady Gaga gagner un Oscar cette année ! »

-Samantha Bergeson, scénariste télé et séries

Ahem, House of Gucci stans, assemblez-vous!