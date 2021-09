12 moments stimulants qui établissent une nouvelle norme pour la semaine de la mode

Le mois le plus important de la mode est officiellement arrivé, et la promotion de l’inclusivité et de la diversité est plus cruciale que jamais.

Alors que la Fashion Week de New York revient un peu à la normalité à la suite de limitations sans précédent causées par la pandémie de coronavirus, les designers participants devront reprendre là où les pionniers de l’industrie se sont arrêtés.

Selon le rapport sur la diversité de The Fashion Spot du mois de la mode automne/hiver 2021, qui a eu lieu en février dernier, il y a des progrès à faire (et des jalons à célébrer !) avant les festivités mondiales de septembre.

La diversité raciale sur les podiums a atteint un niveau record, avec 43 % des émissions mettant en vedette des modèles de couleur.

A l’inverse, seuls 19 mannequins grandes tailles sont apparus sur les podiums de la saison dernière, contre 34 la saison précédente. Et en ce qui concerne la diversité des genres, The Fashion Spot a rapporté que 12 mannequins transgenres et non binaires ont marché la saison dernière, une forte baisse par rapport aux 20 mannequins printemps/été 2021.

Malgré cela, il y a beaucoup à dire sur les moments décisifs qui nous ont inspirés à aimer la peau dans laquelle nous sommes.