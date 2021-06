12 morts en Alabama à cause de Claudette, dont 10 enfants ⋆ .

in

La dépression tropicale Claudette a fait 12 morts en Alabama alors que la tempête balayait le sud-est des États-Unis, provoquant des inondations soudaines et des tornades qui ont détruit des dizaines de maisons.

Dix personnes, dont neuf enfants, ont été tuées samedi dans un accident de 15 véhicules à environ 35 miles (55 kilomètres) au sud de Montgomery sur l’Interstate 65, selon le coroner du comté de Butler. Wayne Garlock.

Il a déclaré que les véhicules avaient probablement fait de l’aquaplanage sur des routes mouillées, avec huit enfants, âgés de 4 à 17 ans, tués dans une camionnette appartenant à un ranch de jeunes exploité par l’Alabama Sheriffs Association pour les enfants maltraités ou négligés. Deux personnes sont décédées dans un véhicule séparé, a déclaré Garlock aux médias locaux – 29 ans Cody Renard et 9 mois Ariana Renard, tous deux du comté de Marion, Tennessee.

Plusieurs personnes ont également été blessées.

Pendant ce temps, un homme de 24 ans et un garçon de 3 ans ont été tués lorsqu’un arbre est tombé sur leur maison juste à l’extérieur des limites de la ville de Tuscaloosa samedi, le Capt. Marty Vendeurs de l’Unité des crimes violents de Tuscaloosa a déclaré à The Tuscaloosa News.

Les décès sont survenus alors que des pluies torrentielles se sont abattues sur le nord de l’Alabama et la Géorgie tard samedi. Jusqu’à 30 centimètres de pluie ont été signalés plus tôt par Claudette le long de la côte du golfe du Mississippi.

Des veilles d’inondations éclair ont été publiées dimanche pour le nord de la Géorgie, la majeure partie de la Caroline du Sud, la côte de la Caroline du Nord, certaines parties du sud-est de l’Alabama et la Floride. Un avertissement de tempête tropicale était en vigueur en Caroline du Nord de Little River Inlet à la ville de Duck sur les Outer Banks. Une veille de tempête tropicale a été émise de South Santee River, en Caroline du Sud, à Little River Inlet, ont indiqué les prévisionnistes.

Les huit enfants tués dans la camionnette retournaient dans un ranch pour jeunes exploité par l’Alabama Sheriffs Association près de Camp Hill, au nord-est de Montgomery, après une semaine à la plage de Gulf Shores, a déclaré le PDG de jeunes ranchs. Michael Smith a déclaré à l’Associated Press. La camionnette a pris feu après le naufrage. Candice Gulley, le directeur du ranch du comté de Tallapoosa, a été sauvé et hospitalisé à Montgomery, a déclaré Smith. Son état n’était pas immédiatement disponible. Au moins l’un des morts était l’enfant de Gulley, a déclaré Smith.

“C’est la pire tragédie à laquelle j’ai participé dans ma vie”, a déclaré Smith, qui conduisait dimanche à Camp Hill pour parler aux résidents restants, qui étaient revenus de Gulf Shores dans une camionnette séparée et n’avaient pas vu le épave.

“Les mots ne peuvent pas expliquer ce que j’ai vu”, a déclaré Smith à propos du site de l’accident, qu’il a visité samedi. “Nous aimons ces filles comme si elles étaient nos propres enfants.”

Garlock a déclaré que l’emplacement de l’épave est “notoire” pour l’aquaplanage, alors que l’autoroute en direction nord descend une colline jusqu’à un petit ruisseau. Le trafic sur ce tronçon de l’I-65 est généralement rempli de vacanciers conduisant vers et depuis les plages du golfe du Mexique les week-ends d’été.

“Le comté de Butler a connu l’un des accidents de la circulation les plus terribles”, a déclaré le shérif du comté. Danny Bond a écrit sur Facebook, ajoutant: “Je pense que c’est le pire de tous les temps dans notre pays.”

Le système scolaire du comté de Tallapoosa a déclaré que des conseillers seraient disponibles dimanche au lycée Reeltown, où certains des résidents du ranch étaient des étudiants. Smith a déclaré que le ranch, qui est basé sur le christianisme, aurait probablement un service commémoratif plus tard, demandant des prières alors qu’il commençait à pleurer.

Gulley, la seule survivante de la camionnette, avait travaillé avec des enfants pendant des années, à partir du moment où elle et son mari étaient parents au ranch pendant sept ans.

“Au cours de ces années, 74 filles sont passées par notre maison et nous ont appelés maman et papa”, a-t-elle déclaré à Opelika-Auburn News en août 2019. Elle a déclaré qu’elle était ensuite devenue un parent de secours, travaillant à la collecte de fonds et s’impliquant. dans la communauté, avant qu’elle ne devienne directrice du ranch.

Les vents les plus forts en provenance de Claudette sont restés proches de 30 mph (45 km/h) dimanche. Les prévisionnistes du National Hurricane Center ont prédit qu’il reviendrait au statut de tempête tropicale lundi sur l’est de la Caroline du Nord avant de prendre la mer dans l’océan Atlantique.

Le centre de la circulation désorganisée de Claudette était situé à environ 20 kilomètres à l’est-nord-est d’Atlanta dimanche matin. Il se déplaçait est-nord-est à 17 mph (28 km/h), a indiqué le National Hurricane Center.

Mis à part le temps pluvieux, il semblait que les affaires étaient comme d’habitude le long des Outer Banks de Caroline du Nord dimanche.

Chez Ace Hardware à Avon, chef de quart David Swartwood ont dit qu’ils se préparaient à tout ce qui pourrait arriver, mais le sentiment général était que ce ne serait pas si grave. Il a déclaré que les vents du sud ne causent généralement pas d’énormes problèmes d’inondation, donc “nous n’anticipons pas vraiment de mauvais scénarios”.

« Tout le monde ici l’a vécu de nombreuses fois, alors nous sommes habitués à l’exercice », a-t-il déclaré. « Nous avons été préparés. »

Pour la quincaillerie, a-t-il dit, cela signifie avoir des fournitures comme des lampes de poche, des batteries, des bâches, des générateurs, des cordes et des sacs de sable à portée de main. Dimanche matin, il n’y avait pas eu de forte affluence pour ces articles.

Un quartier inondé est observé après le passage de la tempête tropicale Claudette à Slidell, en Louisiane, le samedi 19 juin 2021. Le National Hurricane Center a déclaré que Claudette était suffisamment organisée pour être qualifiée de tempête nommée tôt samedi, bien après l’arrivée du centre de circulation de la tempête. au sud-ouest de la Nouvelle-Orléans. (Photo AP/Gerald Herbert)

Au Stack ’em High à Kill Devil Hills, un restaurant spécialisé dans les crêpes, copropriétaire Aube Kiousis a déclaré que le service de restauration du dimanche matin était occupé.

«Nous servons comme d’habitude», a-t-elle déclaré. “Pour autant que je sache, ce ne sera pas trop risqué pour nous.”

“Vous gardez un œil sur la météo et vous préparez autant de choses à l’avance que possible”, a-t-elle déclaré. « Sache juste qu’elle va gagner. Mère nature va faire ce qu’elle va faire, alors préparez-vous.

Séparément, la tempête tropicale Dolores a touché terre sur la côte ouest du Mexique avec une force proche d’un ouragan. Dès dimanche matin, il s’était dissipé sur le Mexique. Ses restes avaient des vents soutenus maximum de 25 mph (35 km/h), et il était centré à environ 170 miles (275 kilomètres) à l’est de Mazatlan, au Mexique.

