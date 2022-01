12 morts et 20 blessés dans la bousculade au sanctuaire de Vaishno Devi à J&K

La bousculade s’est produite près de la porte numéro trois à l’extérieur du sanctuaire du sanctuaire au sommet des collines de Trikuta

Au moins 12 personnes ont été tuées et 20 autres blessées dans une bousculade au célèbre sanctuaire Mata Vaishno Devi au Jammu-et-Cachemire déclenchée par une forte affluence de fidèles, ont annoncé samedi des responsables.

La bousculade s’est produite près de la porte numéro trois à l’extérieur du sanctuaire du sanctuaire au sommet des collines de Trikuta. La bousculade a été déclenchée par une forte affluence de fidèles venus rendre hommage pour marquer le début de la nouvelle année, ont déclaré les responsables. Des hauts fonctionnaires et des représentants du conseil du sanctuaire sont sur place.

Les autorités ont déclaré que 12 personnes sont mortes dans la bousculade et que leurs corps ont été transportés dans un hôpital du camp de base de Katra pour identification et autres formalités légales.

Vingt autres personnes ont été blessées et la majorité d’entre elles suivent un traitement à l’hôpital de superspécialité Mata Vaishno Devi Narayana, ont indiqué les responsables, ajoutant que l’état de quatre des blessés était jugé « critique ». Les responsables ont déclaré que le sanctuaire était ouvert et que les fidèles lui rendaient hommage jusqu’à l’arrivée des derniers rapports.

