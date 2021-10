12 nouvelles applications Android et fonds d’écran animés remarquables des deux dernières semaines, y compris Project Activate, HelloSign et Chroma Galaxy Live (9/18/21

Liens rapides

Bienvenue dans le tour d’horizon des meilleures nouvelles applications Android et fonds d’écran animés qui ont été mis en ligne sur le Play Store ou ont été repérés par nous au cours des deux semaines précédentes. Aujourd’hui, j’ai une nouvelle application de Google conçue pour aider les personnes handicapées à communiquer, une application de signature numérique de DropBox et l’arrivée de la nouvelle application de santé de Samsung. Alors, sans plus tarder, voici toutes les nouvelles applications Android notables publiées sur le Play Store au cours des deux dernières semaines.

applications

Projet Activer

Couverture de la police Android: Souriez, car les nouveaux contrôles d’accessibilité des gestes du visage d’Android sont officiels

Project Activate est une nouvelle application de Google conçue pour aider les personnes handicapées à communiquer. Ceci est principalement destiné à ceux qui ne peuvent pas utiliser leur bouche ou leurs mains ou parler, et donc cette application fournit des commandes pour les expressions faciales que l’utilisateur fera pour choisir des mots et des phrases à l’écran. De cette façon, les personnes handicapées peuvent facilement communiquer et, surtout, cette application facilite l’envoi de SMS et les appels, car elle prend également en charge la synthèse vocale. Avec toutes les critiques méritées que Google obtient dans des domaines comme la recherche et YouTube, il est formidable de voir que l’entreprise peut toujours créer des outils qui améliorent la vie des gens.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

HelloSign, une entreprise Dropbox

HelloSign est un service de signature numérique qui existe depuis un certain temps, et DropBox a acheté ce service en 2019, c’est pourquoi DropBox vient de publier cette toute nouvelle application HelloSign. Comme vous pouvez l’imaginer, il s’agit d’une application pour demander des signatures dans des documents, signer lesdits documents, et vous pouvez même ajouter les champs de signatures à vos documents pour une solution tout-en-un.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

Application de lecture FUNetix 12 heures

L’application de lecture FUNetix 12 heures est une version plus ancienne, mais voyant qu’elle venait de traverser mon radar, j’ai voulu la jeter dans ma rafle hebdomadaire d’applications. Il s’agit bien sûr d’une application conçue pour apprendre aux enfants à lire, et elle est entièrement gratuite. Pas de publicités ni d’achats intégrés, et les leçons sont relativement simples, ce qui donne une application intuitive que tout enfant devrait pouvoir prendre et s’amuser avec.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

Nouvelles du ciel

Sky News est une application de streaming conçue pour Android TV, dotée d’une toute nouvelle interface utilisateur pour cette toute nouvelle liste. Donc, si vous êtes du genre à regarder les actualités 24h/24 et 7j/7, à vivre au Royaume-Uni et à profiter du contenu de Sky, alors c’est en effet l’application d’actualités ATV pour vous.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / pas d’IAP

OpenSea : place de marché NFT

Le consumérisme a atteint le point où nous, en tant qu’espèce, créons maintenant du contenu numérique non falsifiable, tout cela pour que les gens puissent acheter et vendre du contenu qui ne peut pas être copié. Je ne sais pas pourquoi quelqu’un dépenserait de l’argent pour des images qui ne peuvent pas être copiées, car tout cela ressemble à un énorme gaspillage d’argent pour une mode ridicule, et pourtant quelqu’un a créé une application où les gens peuvent montrer leurs collections. OpenSea est décrit comme un marché, mais il n’y a ni achat ni vente, car il s’agit d’une application sociale permettant de suivre les créateurs et de présenter des collections. Peut-être que je suis trop vieux pour « le comprendre », ou peut-être que les TVN sont complètement ridicules. Je suppose que c’est à toi de décider.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

Samsung Santé

Samsung Health est une nouvelle application de santé de Samsung qui s’intègre à sa gamme de montres intelligentes Galaxy, tout cela grâce à l’option Fit de Google qui ne la coupe pas pour la plupart des utilisateurs. C’est pourquoi TicWatch propose sa propre application de santé, il n’est donc pas surprenant de voir Samsung nettoyer également après Google. Plus ou moins, si vous êtes du genre à vouloir faire fonctionner tous ces capteurs d’usure dans la Galaxy Watch 4, alors vous allez vouloir utiliser cette application pour garder les statistiques de tous ces capteurs bien organisées. Jusqu’à présent, cette version semble être incompatible avec tous mes appareils, bien qu’elle ait déjà accumulé des millions d’installations, donc la plupart des gens trouveront cette application préinstallée, bien qu’il semble clair que Samsung mettra bientôt à jour cette application via le Play Boutique.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

Lavage des mains

Hand Wash est la dernière application de Samsung exclusivement pour ses appareils Galaxy Watch 4. Comme vous pouvez le voir, il s’agit d’une application qui peut détecter quand vous vous lavez les mains, et elle propose également des rappels pour vous laver si vous oubliez. Grâce à Covid, les gens trouveront assurément cette application utile, même si vous devez rire du principe que les gens ne peuvent pas se souvenir de quelque chose d’aussi simple que de se laver les mains.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

Prêt pour

Ready For est une nouvelle version de Motorola pour ceux qui souhaitent connecter leur téléphone à leur PC afin de recevoir des alertes et de transférer des fichiers en toute simplicité. Pourquoi chaque fabricant ressent le besoin de proposer des applications de connexion comme celle-ci a probablement beaucoup à voir avec un manque de fonctionnalités dans le système d’exploitation, et les fabricants doivent donc nettoyer le désordre de Google afin d’offrir des fonctionnalités acceptables et notables qui devraient déjà exister en tant que normes intégrées aux systèmes d’exploitation mobiles.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

MyASUS pour Chromebook

MyASUS pour Chromebook est un portail vers tout ce qui concerne Asus, et il ne fonctionne que sur les Chromebooks, donc le nom est approprié. Plus ou moins, vous pouvez utiliser cette application pour explorer les dernières actualités Asus, rechercher de nouveaux produits et, bien sûr, contacter l’assistance pour obtenir de l’aide si un produit Asus que vous possédez souffre de problèmes inattendus. Mieux encore, vous pouvez même acheter des produits Asus directement via cette application, en supprimant l’homme du milieu, une commodité qui en vaut la peine.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

Plug-in VPN des paramètres Knox

Le plug-in VPN Knox Settings est exactement cela, un plug-in VPN pour la plate-forme mobile sécurisée de Samsung, Knox. Cela semble être une version précoce, à en juger par la description qui se lit comme un commentaire de développeur. Plus ou moins, c’est pour les utilisateurs d’entreprise sur la plate-forme Knox.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / pas d’IAP

Galerie d’images (2 images)

Fonds d’écran animés

Fonds d’écran Chroma Galaxy Live 4K

Chroma Galaxy propose une collection de fonds d’écran animés, 20, pour être exact, et ils ont tous fière allure. Si vous aimez ce que vous voyez, vous pouvez payer pour déverrouiller le reste de l’application, ce qui signifie que vous aurez à votre disposition plus de 250 fonds d’écran animés répartis dans 16 catégories distinctes. Jusqu’à présent, les critiques sont positives et je dois dire que je suis d’accord. Il s’agit d’une fantastique application de fond d’écran en direct, que vous l’utilisiez gratuitement ou que vous payiez pour déverrouiller toutes ses capacités.

Monétisation: gratuit / sans publicité / IAP 3,49 $ pièce

Icônes de défilement Live Wallpaper

Scrolling Icons Live Wallpaper est une version à accès anticipé qui propose déjà des fonds d’écran animés élégants. Il existe une multitude de paramètres pour personnaliser l’apparence de votre fond d’écran défilant, où vous pouvez ajuster la taille, la transparence et la couleur de vos icônes, ainsi que la couleur de l’arrière-plan. Vous pouvez même choisir le nombre d’images par seconde que vous souhaitez que le défilement anime, ce qui est utile pour économiser la batterie. Mieux encore, l’application est gratuite, c’est donc le meilleur moment pour la vérifier.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

