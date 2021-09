12 nouvelles applications Android notables et fonds d’écran animés des deux dernières semaines, y compris KONTXT Voice, Lenovo Smart Frame et Facebook View (28/08/21

Bienvenue dans le tour d’horizon des meilleures nouvelles applications Android et fonds d’écran animés qui ont été mis en ligne sur le Play Store ou ont été repérés par nous au cours des deux semaines précédentes. Aujourd’hui, j’ai une application de filtrage d’appels des créateurs de RealPlay, une application de cadre intelligent de Lenovo et une nouvelle application de connexion de Facebook pour ses nouvelles lunettes intelligentes Ray-Ban. Alors, sans plus tarder, voici toutes les nouvelles applications Android notables publiées sur le Play Store au cours des deux dernières semaines.

applications

KONTXT Voix

Real (de la renommée de RealPlayer) a développé une application de filtrage d’appels pour Android. Comme la plupart d’entre vous le savent probablement, les appels de spam sont un problème sérieux auquel apparemment aucun gouvernement ne peut s’attaquer avec un minimum de succès. Cela laisse les développeurs entreprenants faire ce qui doit être fait. KONTXT peut répondre à vos appels pour savoir s’il y a un humain sur l’autre ligne, et vous pouvez même recevoir une lecture en temps réel de ce que dit l’appelant pour mieux juger si l’appel vaut la peine d’être répondu. L’application est actuellement en version bêta ouverte, mais vous devrez connecter votre numéro de téléphone pour y accéder.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

Bolt pour Tesla – Tasker Automation pour votre Tesla

Si vous êtes du genre à aimer avoir un contrôle à distance complet sur votre Tesla, Bolt pour Tesla est une version astucieuse qui peut se connecter à votre Tesla avec l’aide de Tasker pour créer toutes sortes de commandes d’automatisation. Ainsi, au lieu d’installer une télécommande coûteuse pour démarrer automatiquement votre Tesla afin de contrôler l’air ou la chaleur, vous pouvez utiliser cette application en relation avec Tasker. De plus, il existe également de nombreuses autres utilisations, telles que la possibilité d’ouvrir votre coffre à distance ou de verrouiller les portes. Pas mal pour une application à 0,99 $, surtout si vous êtes un fanatique de l’automatisation.

Monétisation: 0,99 $ / pas de publicités / pas d’IAP

D23 L’application officielle du Fan Club Disney

D23 L’application officielle du fan club de Disney est exactement cela, une application pour les fans qui ne peuvent pas se lasser de Disney. Vous pouvez utiliser cette application pour acheter des billets pour des événements Disney, lire les dernières nouvelles sur les propriétés de Disney. De plus, il existe un abonnement Gold qui offre des réductions. C’est votre guichet unique pour tout ce qui concerne Disney, mais bien sûr, les abonnements sont chers, donc si vous envisagez de vous inscrire, assurez-vous d’avoir suffisamment d’argent.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

Lieu de travail de première ligne

Frontline Workplace est une nouvelle version de TeamViewer. Il s’agit d’une application conçue pour aider les travailleurs de première ligne à distance. Disons donc que vous êtes sur le terrain et que vous n’êtes pas sûr de la manière d’accomplir une tâche spécifique. Eh bien, appelez simplement votre aide via cette application, et vous obtiendrez la direction dont vous avez besoin, peut-être à travers des photos ou même une vidéo. Essentiellement, il s’agit d’une version centrée sur les entreprises qui ont besoin d’une assistance vidéo et par chat pour leurs employés de première ligne, et donc les frais d’abonnement au service sont assez chers, même si je suis sûr que certaines petites entreprises trouveront l’application suffisamment utile pour éclabousser dehors pour le sous-marin.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

Sky Weatherman : notifications et filtres météo

Nous avons couvert Sky Weatherman en 2020 lors de sa première sortie, et il vient de subir une refonte de l’interface utilisateur, et il existe une version payante plus récente qui exclut les achats intégrés, donc peut-être qu’une autre introduction est nécessaire. Cette application propose des notifications météo personnalisées et, grâce à la nouvelle interface utilisateur, les choses sont beaucoup plus lisibles en un coup d’œil. Il est également agréable de voir que les critiques sont restées positives, donc si vous recherchez une nouvelle application météo qui offre des notifications personnalisées pour que vous soyez au courant de vos conditions météorologiques exactement quand vous en avez besoin, alors Sky Weatherman est facilement vaut le coup d’oeil.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP 1,49 $ pièce

Athènes antique en VR

Ancient Athens in VR est la dernière version de Lithodomos VR, et tout comme le reste de son catalogue, il s’agit d’une application de réalité virtuelle où vous pouvez explorer un lieu touristique. Dans ce cas, vous pouvez explorer l’Athènes antique, une ville antique reconstruite que vous pouvez voir via AR. Donc, si vous aimez l’histoire ou si vous aimez simplement les expériences de réalité augmentée, Ancient Athens in VR pourrait piquer votre intérêt.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

Fabricant et applications de connexion

Cadre intelligent Lenovo

Examen de la police Android: Examen à long terme de Lenovo Smart Frame : Mieux à prix réduit

Lenovo Smart Frame est une application liée au matériel de cadre intelligent de Lenovo. Donc, si vous envisagez d’acheter le cadre ou en possédez déjà un, c’est l’application dont vous aurez besoin pour configurer l’appareil tout en ayant la possibilité de plonger dans les paramètres de l’appareil, si vous devez ajuster quelques éléments pour obtenir le cadre pour afficher les images exactement comme vous le souhaitez.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

Vue Facebook

Examen de la police Android: Nous avons maintenant des lunettes connectées Ray-Ban, mais elles sont fabriquées par Facebook, donc…

Facebook View est l’application liée aux nouvelles lunettes intelligentes Ray-Ban de Facebook. Étant donné que les lunettes sont livrées avec une paire d’appareils photo, cette application est conçue pour transférer des photos des lunettes vers votre téléphone. Ensuite, vous pouvez utiliser l’application pour modifier vos photos et, comme vous pouvez le deviner, vous pouvez ensuite télécharger votre contenu modifié directement sur Facebook.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

Capture Verizon

Verizon Capture prend tout ce que vous aimez des applications d’autocollants photo en réalité augmentée loufoques, et il ajoute une touche d’édition de métadonnées pour une application de marque Verizon qui atterrira plus que probablement sur les téléphones de marque Verizon avec une cargaison d’autres bloatwares Verizon. Il semblerait que Verizon ne puisse tout simplement pas s’en empêcher, ce qui explique probablement pourquoi il existe 40 applications sous ce seul compte d’éditeur. Bloatware est un faiseur d’argent.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

Laboratoires 5G

5G Labs est une autre version de Verizon, une entreprise qui n’a pas encore trouvé d’application qui ne vaut pas la peine d’être mise sur ses téléphones. Cette version offre des informations sur les concerts de musique, mais uniquement les concerts qui ont lieu dans des salles alimentées par Verizon 5G, ce qui signifie que cette application est plus une publicité qu’une chose utile pour les amateurs de concerts, et c’est essentiellement ce à quoi se résume la plupart des applications de Verizon. , il n’est donc pas surprenant de voir que cette version est davantage un bloatware pour les appareils Verizon.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

Plateforme Santé

Samsung a lancé de nouvelles applications pour ses nouveaux appareils Galaxy Watch4. Health Platform est une application liée qui peut collecter et gérer vos données de santé générées par diverses applications Wear Health. Comme prévu, il s’agit d’une version uniquement pour les appareils Samsung, mais vous pouvez choisir quelles données sont enregistrées sur la plate-forme de santé, limitant certaines applications par rapport à d’autres, vous offrant un certain contrôle sur le stockage de données de Samsung.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

Fonds d’écran animés

Fond d’écran animé de Poudlard – Fond d’écran Harry P

Celui-ci est pour vous tous les fans de Harry Potter. Poudlard Live Wallpaper est juste cela, un beau fond d’écran en direct qui peut afficher votre drapeau de maison de Poudlard préféré comme arrière-plan. Mieux encore, ces drapeaux flotteront et flotteront dans le vent lorsque vous glissez votre écran d’accueil, et vous pouvez même apercevoir la salle à manger derrière le drapeau. Le fond d’écran en direct est gratuit, mais il contient des publicités, qui ne peuvent pas être supprimées car il n’y a pas d’achats intégrés. Espérons que le développeur proposera bientôt un déverrouillage premium.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / pas d’IAP

