12 OEM reçoivent une nouvelle RFI pour 1700 FRCV

Une nouvelle demande d’informations (RFI) pour l’achat de plus de 1 700 Future Ready Combat Vehicles (FRCV) par l’armée indienne a atteint douze fabricants (Original Equipment Manufacturers). La RFI pour les futurs chars passera par la voie du Partenariat Stratégique (SP) et dont l’induction devrait être achevée d’ici 2030.

Selon un officier supérieur, “la plate-forme FRCV que recherche l’armée indienne devrait être destinée à une guerre future et devrait également pouvoir être utilisée sur d’autres véhicules de combat spécialisés”.

Quels pays/entreprises ont reçu la RFI et qu’est-ce qui sera proposé ?

Les équipementiers sont : France Leclerc Nexter ; Russie 1) T-90 & T-14 Armata Uralvagonzavod commercialisés par Rosoboronexpo (ROE) ; Corée du Sud K1 Hyundai Rotem; États-Unis M1AX (Abrams) Dynamique générale ; Allemagne Leopard KMW et Rheinmetall ; Ukraine T – 84 Malyshev Plant commercialisée par Spectstechno Expo ; Italie Ariete Consortium Iveco et Oto Melara (Leonardo); Serbie M – 84 Yugoimport ; Israel Merkava Mantak/ Israel Ordnance Corps; Challenger du Royaume-Uni; et le Turc Altay Otokar. Et, Organisation indienne de recherche et de développement pour la défense.

La RFI précise les exigences

Selon le RFI, l’armée indienne prévoit d’obtenir 1 700 FRCV, des exigences de transfert de technologie (ToT), de maintenance et de formation, ainsi que des packages de soutien logistique et technique basés sur les performances.

Les entreprises devraient répondre d’ici la mi-septembre.

Qu’advient-il de la RFI précédente?

En 2017, une RFI a été lancée pour l’acquisition de FRCV et elle est maintenant annulée.

Financial Express Online avait rapporté plus tôt que Hyundai Rotem, basée en Corée du Sud, était l’une des sociétés qui avaient exprimé leur intérêt à produire les 5 milliards de dollars US FRCV destinés aux forces mécanisées. L’exigence selon la RFI précédente était que 2000 unités soient produites dans le cadre de l’initiative “Make in India”.

La RFI précédente avait également spécifié la ToT par l’OEM, 40 % de contenu local, des plans de mise à niveau, la création d’écosystèmes et les coûts du cycle de vie.

La RFI 2017 a été publiée dans la catégorie « Make » et conformément aux dispositions du chapitre VII de la Procédure d’approvisionnement en matière de défense 2016 du segment des véhicules de combat blindés de la route modèle « Partenariat stratégique ».

Différence entre FRCV et Future Infantry Combat Vehicle (FICV)

FRCV, est une plate-forme blindée et lorsqu’elle est intronisée dans l’armée indienne, elle sera principalement utilisée pour le char de combat principal (MBT).

L’achat du FRCV devrait remplacer l’ancienne flotte de 2 414 chars T-72 d’origine soviétique de l’armée indienne. Le FRCV devrait être de poids moyen (45-50 tonnes). On s’attend à ce qu’il fonctionne sur différents terrains – comme les zones de haute altitude, les terrains développés et les terrains désertiques.

L’armée indienne recherchait FICV pour le remplacement du BMP II obsolète (acheté au milieu des années 1980) qui a commencé son voyage à travers un AON (Acceptation of Necessity) en octobre 2009, dans le cadre du DPP 2008, Make Chapter. C’était pour 2610 véhicules de combat. Cependant, comme indiqué précédemment par Financial Express Online, ce FICV a été lancé deux fois par le biais d’une manifestation d’intérêt en 2010 et plus tard en 2015. Après avoir subi plusieurs séries d’évaluations fastidieuses par l’IPMT, le projet a été suspendu.

Qu’est-ce que l’armée indienne aime?

Les chars de combat principaux russes T-14 Armata, ukrainien Oplot, français LeClerc et sud-coréen K2 Black Panther, préférés la dernière fois.

Selon des sources, le M1 Abrams américain et le Léopard allemand en raison de leur poids élevé pourraient ne pas correspondre aux spécifications mentionnées dans la RFI.

Dans le précédent RFI, des sociétés indiennes, dont Tata Motors, Reliance Defence and Engineering Limited, Mahindra Group, Bharat Forge, Punj Lloyd, Tata Power SED, Titagarh Wagons et Tractors India, avaient exprimé leur intérêt à former une coentreprise avec les équipementiers.

Comme indiqué précédemment, les FRCV devraient avoir différentes variantes : système de canon/missile de défense aérienne ; véhicule de poste d’observation d’artillerie; véhicule de reconnaissance du génie; char de combat principal à chenilles; char léger à chenilles; version à roues; réservoir de couche de pont ; réservoir de chalut; charrues de mine; véhicule blindé de dépannage; canon d’artillerie/obusier automoteur; et le rôle d’ambulance blindée.

