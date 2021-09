12 parfums non sexistes qui vous procureront des tonnes de compliments

Nous avons indépendamment sélectionné ces produits parce que nous les aimons, et nous espérons que vous aussi. Achetez avec E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc recevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E!

Que vous soyez un casanier ou que vous soyez toujours en déplacement, porter le bon parfum est essentiel pour vous sentir mieux ! Une simple pulvérisation de quelque chose de boisé, floral ou musqué peut instantanément remonter le moral, renforcer votre confiance en vous et vous faire sentir invincible, peu importe ce que la vie vous réserve. Mais trouver le parfum parfait peut être complexe car il existe des milliers de mélanges uniques sur le marché.

Tout comme les industries de la beauté et de la mode, le monde du parfum s’efforce de briser les normes de genre et de créer un espace inclusif qui responsabilise tous les individus, quelle que soit leur identité. Fini le temps où les parfums floraux étaient commercialisés auprès des femmes et les parfums musqués et boisés étaient réservés aux hommes.

Des marques comme Boy Smells, Maison Francis Kurkdjian, Tom Ford et Le Labo ne vous obligent plus à faire un choix entre les parfums masculins et féminins. Au lieu de cela, leurs parfums marient ingénieusement les deux d’une manière qui responsabilise tous ceux qui les portent.

Ci-dessous, nous avons rassemblé une douzaine de parfums uniques sans genre que vous voudrez essayer dès que possible, surtout si vous êtes à la recherche d’un nouveau parfum. Bonne pulvérisation !