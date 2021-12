12 photos du légendaire John Madden à travers les années

John Madden, le légendaire entraîneur et animateur de la NFL qui aimait tant le football, est décédé mardi matin à l’âge de 85 ans.

Il a remporté un Super Bowl en tant qu’entraîneur-chef des Raiders et en a appelé tant d’autres comme l’un des meilleurs diffuseurs à l’avoir jamais fait. Beaucoup de générations futures se souviendront de Madden comme étant l’homonyme de l’un des meilleurs jeux vidéo de sport de tous les temps.

Pour beaucoup d’entre nous, sa voix nous rappelle tant de dimanches après-midi à regarder lui et Pat Summerall appeler les plus gros matchs de la semaine. Il a rendu les jeux tellement amusants à regarder et il va nous manquer à jamais.

Voici un retour sur sa vie légendaire.

Cette photo date de 1959 lorsqu’il était tacle pour les Eagles de Philadelphie.

© AP Photo

L’entraîneur des Oakland Raiders, John Madden, agite son doigt et crie pour protester contre l’appel d’un arbitre… L’entraîneur des Oakland Raiders, John Madden, agite son doigt et crie pour protester contre l’appel d’un arbitre au cours du troisième quart du match de l’équipe contre les Chiefs de Kansas City le 12 décembre , 1970, à Oakland.plus

© (AP Photo, Fichier)

John Madden est transporté hors du terrain par ses joueurs après que son équipe a vaincu le Minnesota… John Madden est transporté hors du terrain par ses joueurs après que son équipe a vaincu les Vikings du Minnesota lors du Super Bowl XI à Pasadena, Californie, le 9 janvier 1977. Suite

© AP Photo

John Madden et l’ancien propriétaire des Raiders Al Davis après la victoire 32-14 des Raiders sur le Minnesota…John Madden et l’ancien propriétaire des Raiders Al Davis après la victoire 32-14 des Raiders contre les Vikings du Minnesota au Super Bowl XI.more

© AP Photo

Le quart-arrière des Oakland Raiders Ken Stabler s’entretient avec l’entraîneur John Madden à Oakland, en Californie.

© AP Photo

© AP Photo

© (AP Photo/Ric Feld)

© (AP Photo/Ric Feld)

© (Photo de Martin E. Klimek)

© (Photo de Craig Sjodin/ABC via .)

© NBC Photo

© (AP Photo/Mark Duncan, dossier)

