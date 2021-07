12 produits pour le corps AHA sur le marché maintenant – WWD

Au fil des ans, les produits de soins de la peau du visage AHA, alpha hydroxy acide et BHA, bêta hydroxy acide sont devenus de plus en plus populaires et maintenant les marques intègrent ces ingrédients dans les soins du corps.

La dermatologue basée à New York, le Dr Dendy Engelman, a noté qu’elle avait constaté une légère augmentation du nombre de patients à la recherche de produits pour le corps à base d’AHA et de BHA. Selon Spate, les produits pour le corps à base d’AHA ont été recherchés 8 600 fois par mois aux États-Unis, avec une augmentation de 12,1 % depuis l’année dernière. Les recherches de produits à base d’AHA ont connu la plus forte croissance dans la catégorie des lotions pour le corps, en hausse de 21,1 % depuis l’année dernière.

“Il y a cette explosion de produits, d’AHA et de rétinols et toutes les choses que nous savons être excellentes pour la peau de notre visage et maintenant les gens sont formulés pour le corps… Il est logique que nous voulions traiter la peau de la tête aux pieds”, a noté Engelman .

Elle a expliqué que les acides alpha-hydroxy sont un excellent exfoliant chimique pour la peau. Les exfoliants physiques peuvent être abusés et nocifs pour la peau. “C’est une bien meilleure façon de s’y prendre car cela n’induit pas de micro-déchirures dans la peau ni d’inflammation et n’a pas tendance à compromettre autant la barrière cutanée”, a déclaré Engelman.

Engelman a noté que ces types de produits sont parfaits pour les affections cutanées telles que la kératose pilaire, une accumulation de kératine qui provoque une peau rugueuse et bosselée, et le psoriasis, qui provoque des plaques sèches et des démangeaisons. Bien que ces produits puissent traiter plusieurs affections cutanées, les consommateurs devraient commencer lentement et lentement lorsqu’ils expérimentent des produits à base d’AHA et de BHA. Engelman recommande d’utiliser ces types de produits deux à trois fois par semaine et moins si vous avez la peau sensible.

Vous trouverez ci-dessous 12 des produits de soins corporels à base d’AHA et de BHA disponibles dès maintenant.

Lord Jones Bump + Sérum Lisse CBD

Ce sérum corporel a été formulé pour laisser une sensation de fraîcheur sur la peau et comprend un mélange de quatre acides d’AHA, ainsi que 200 milligrammes de CBD dérivé du chanvre.

Corps éclat lune de miel Farmacy

Le sérum de nuit resurfaçant Farmacy Honeymoon Glow AHA a été un favori des fans pendant un certain temps et il existe maintenant une version juste pour votre corps.

Gommage pour le corps First Aid Beauty KP Bump Eraser

Ce gommage à 10 pour cent d’AHA est destiné aux personnes atteintes de kératose pilaire, mais peut également être utilisé comme exfoliant pour la peau terne, la texture inégale et les poils incarnés. Dans un test clinique, 95% des participants ont déclaré qu’il se débarrassait de leur peau sèche et squameuse.

Kosas Bonne Peau Du Corps

Ce gel douche contient des AHA, notamment de l’acide glycolique, mandélique et lactique, ainsi que des enzymes de fruits pour exfolier votre peau. De plus, ce gel nettoyant est conçu pour être suffisamment doux pour un usage quotidien.

Skinfix Resurface+ Crème Rénovatrice AHA/BHA

Cette crème contient des AHA et des BHA pour exfolier la peau rugueuse et bosselée. Il comprend également du beurre de karité, de l’huile de noix de coco et de l’huile de jojoba pour hydrater la peau.

Sérum pour le corps Ren Clean Skincare AHA Smart Renewal

Ce sérum corporel léger exfolie, lisse et illumine la peau pour un éclat naturel.

Traitement corporel en apesanteur Paula’s Choice

Ce traitement corporel utilise une concentration de 2 pour cent de BHA et est censé être sans danger pour une utilisation quotidienne. Paula’s Choice devrait réaliser 300 millions de dollars de ventes nettes pour 2021, selon des sources de l’industrie.

Peeling exfoliant pour le corps Dr. Dennis Gross Alpha Beta

La version soin du corps du peeling facial quotidien culte est censée être un traitement facile à emporter.

Savon botanique Mario Badescu AHA

Un nettoyant pour le corps doux et abordable pour un usage quotidien. Ce produit a un léger parfum de pamplemousse.

Gel douche exfoliant Glytone

Le gel douche exfoliant Glytone utilise 8,8 % d’acide glycolique pour éliminer les peaux mortes et révéler un éclat naturel.

Crème pour le corps Bom Dia Bright Sol de Janeiro

Sol de Janeiro est peut-être mieux connu pour sa crème Bum Bum, mais ce produit à base d’AHA et de vitamine C aux fruits sera certainement un nouvel aliment de base. Des sources de l’industrie s’attendent à ce que Sol de Janeiro atteigne 200 millions de dollars de ventes au détail mondiales en 2021.

Frankbody Lissant AHA Lait Corporel

Ce tout nouveau produit de Frankbody sera lancé le 27 juillet et contient de l’acide lactique et glycolique ainsi que des huiles hydratantes pour exfolier et hydrater.