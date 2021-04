12 projets DC que nous espérons avoir sous les projecteurs au DC FanDome 2021

Scarabée bleu

Bien que l’identité de super-héros Blue Beetle existe depuis des décennies, le détenteur actuel du manteau, Jaime Reyes, est toujours un nouveau venu sur la scène DC Comics, faisant ses débuts en 2006. Cependant, à cette époque, il est apparu dans des projets comme Smallville, Batman: The Brave and the Bold, Young Justice, quelques films DCAMU et Injustice 2, et maintenant il a été sélectionné pour diriger son propre film d’action en direct. Angel Manuel Soto et Gareth Dunnet-Alcocer réalisent et écrivent respectivement le scénario de Blue Beetle, et DC FanDome est l’endroit idéal pour le souligner brièvement, comme révéler quand on peut s’attendre à ce qu’il arrive ou, les doigts croisés, annoncer qui jouera. Jaime.