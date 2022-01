12 Rencontres avec le Starman

Chaque étape clé de David Bowiela carrière de s a été marquée par une feuille créative différente : le travail de guitare solo de Mick Ronson a aidé à lancer Ziggy Stardust dans la stratosphère ; Brian Enola magie technique qui a changé la donne pendant la « période de Berlin » ; Les grooves emblématiques de Nile Rodgers propulsent Bowie vers de nouveaux sommets commerciaux dans les années 80 ; L’ensemble de jazz de Donny McCaslin l’aidant à se lancer dans un nouveau territoire sur son dernier album, ★. Avant sa mort, le 10 janvier 2016, Bowie a envoyé des courriels à plusieurs de ses anciens collaborateurs, reconnaissant leur rôle dans sa remarquable carrière. Mais il existe un certain nombre de collaborations de David Bowie qui ne figurent pas nécessairement sur ses propres albums, avec The Thin White Duke faisant des apparitions sur des disques de tout le monde de reine à Arcade Fire.

Pour ses propres sessions d’enregistrement, Bowie a accueilli des guitaristes aussi variés que Carlos Alomar, Earl Slick, Robert Fripp, Chuck Hammer, Pete Townshend, et Stevie Ray Vaughan en studio pour prêter leurs styles distinctifs à son travail, tandis que le producteur de longue date Tony Visconti, qui a dirigé les platines de 13 albums de Bowie au total (parmi eux The Man Who Sold The World, Young Americans, le « Berlin Trilogy » et Scary Monsters (And Super Creeps)), sont restés cruciaux pour l’aider à donner vie à sa vision. Comme le pianiste Mike Garson l’a dit au biographe de Bowie, Paul Trynka, dans le superlatif Starman: The Definitive Biography : « Je dis aux gens que Bowie est le meilleur producteur avec lequel j’ai jamais travaillé, parce qu’il m’a laissé faire mon truc. »

Si Bowie savait tirer le meilleur de ses musiciens à ses propres fins, il pourrait aussi être plus directement collaboratif. De l’aide au lancement Iggy Popcarrière solo de se hisser au sommet des charts britanniques avec Queen, et même prêter sa voix incomparable à la chanson titre de l’album Reflektor d’Arcade Fire en 2013, les meilleures collaborations de David Bowie sont la marque de sa générosité sans faille et de sa créativité agitée. conduire.

Voici 12 des meilleures collaborations de David Bowie…

John Lennon : La renommée (1975)

A travaillé lors d’une jam session avec l’ancien Beatles, et basé sur une reprise de « Footstompin' » des Flares, « Fame » a donné à Bowie son premier single n ° 1 aux États-Unis, et a été la même année pillé par The Godfather Of Soul lui-même, James Brown, pour son single « Hot (I Need To Be Loved, Loved, Loved) de décembre 1975 ».

Iggy Pop: Lust For Life (1977)

Bowie avait produit le troisième album des Stooges, mais la première sortie solo d’Iggy Pop, The Idiot, était un effort plus collaboratif. Au moment où la paire s’est lancée dans son suivi, Lust For Life, Pop avait une main plus ferme sur le stylo, bien que Bowie ait obtenu un crédit de co-écriture pour la chanson titre.

Marc Bolan : Debout à côté de toi (1977)

La fin T. Rex Le chanteur avait joué de la guitare sur la première version de Bowie de « The Prettiest Star », sortie en single en 1970, et avait également inspiré les paroles de « Lady Stardust ». Ce n’est qu’en 1977 que Bowie et Bolan collaboreront sur une chanson ensemble – plus un jam, vraiment, comme le prouve le bref extrait diffusé à la fin d’une édition de l’émission télévisée de Bolan, Marc. Malheureusement, Bolan est tombé de la scène pendant le riffage, et le générique a continué pendant que Bowie s’en moquait…

Reine : sous pression (1981)

L’une des collaborations les plus inoubliables de David Bowie. Une chanson emblématique pour les deux artistes, « Under Pressure » a capturé Bowie et Queen sous leur meilleur jour, la voix du premier s’élevant majestueusement dans l’une de ses performances les plus émouvantes.

Giorgio Moroder: Cat People (Éteindre le feu) (1982)

Version très différente de celle réenregistrée pour l’album Let’s Dance de Bowie en 1983, cette collaboration sombre avec le producteur électronique pionnier est sortie en single après avoir été enregistrée pour le film d’horreur du même nom.

Bing Crosby : La paix sur terre/Petit batteur (1982)

Un couple improbable à première vue, mais salué par le Washington Post comme « l’un des duos les plus réussis de l’histoire de la musique de Noël », ce single est passé au n°3 au Royaume-Uni et est immédiatement devenu un standard saisonnier.

Groupe Pat Metheny : Ce n’est pas l’Amérique (1985)

Des styles avant-gardistes de Mike Garson au skronk expérimental de Donny McCaslin, Bowie s’est souvent tourné vers les musiciens de jazz pour l’aider à aller de l’avant. Une autre collaboration de bande originale, pour le film Le faucon et le bonhomme de neige, « This Is Not America » ​​l’a vu faire équipe avec le groupe de Pat Metheny et reste effrayant.

Mick Jagger : Danser dans la rue (1985)

Enregistré pour amasser des fonds pour Aide en direct, qu’est-ce qu’il n’y a pas à aimer chez deux légendes du rock qui s’éclatent avec une reprise de Motown ?

Pet Shop Boys : Hallo Spaceboy (1996)

En plaçant leurs commandes au cœur de la piste de danse, les Pet Shop Boys ont mis leur empreinte sur ce remix pour un morceau remarquable de l’album de Bowie de 1995, Outside, avec des paroles de coupe de la première introduction de Bowie à l’intrépide Major Tom, « bizarrerie de l’espace. »

Trent Reznor : J’ai peur des Américains (V1) (1997)

L’une des nombreuses incarnations d’une chanson qui a commencé sa vie comme une sortie d’album qui a trouvé sa place sur la bande originale du film très décrié de Paul Verhoeven Showgirls, Ongles de neuf pouces L’homme principal et ancien partenaire de tournée de Bowie, Trent Reznor, a aidé à faire entrer « I’m Afraid Of Americans » dans les charts avec l’un des cinq remixes à porter un crédit NIN lorsque la chanson est sortie en single.

Placebo : Sans toi, je ne suis rien (1999)

Bowie a trouvé des âmes sœurs à Placebo et, comme Brian Molko l’a dit à uDiscover en 2016, après avoir entendu la chanson titre de leur deuxième album, il a suivi le leader de Placebo à la Barbade pour lui dire : « J’aime vraiment, vraiment, alors j’ai écrit ma propre partie d’harmonie. Voulant initialement l’interpréter avec le groupe aux BRIT Awards, Bowie a ensuite été convaincu d’en faire l’une des collaborations officielles de David Bowie, en l’enregistrant avec le groupe pour une seule sortie.

Arcade Fire : Reflektor

Dans l’une de ses dernières performances en direct, Bowie est monté sur scène avec Arcade Fire au concert Fashion Rocks à New York, le 8 septembre 2005, interprétant deux de ses propres numéros et faisant un clin d’œil aux nouveaux venus de l’époque en les rejoignant pour leur propre morceau, « Wake Up ». Huit ans plus tard, dans l’une des dernières collaborations de David Bowie, il a suivi son retour surprise avec des intonations envoûtantes sur le morceau principal de l’album 2013 d’Arcade Fire.