12 superbes photos de freestyle BMX des Jeux olympiques de Tokyo

Le BMX freestyle est l’un des nombreux nouveaux sports aux Jeux olympiques de Tokyo, et en fait, c’est techniquement un nouvel événement sous l’égide du cyclisme, plutôt qu’un sport totalement nouveau, comme le surf ou l’escalade sportive.

Mais à peu près la seule chose qu’il a en commun avec d’autres épreuves cyclistes aux Jeux olympiques est le deux roues car il n’y a pas de course dans cette discipline. Tout est question de tricks, de flair et de points gagnés lors des runs chronométrés.

Comme NBC l’a expliqué précédemment, les coureurs “exécuteront des figures et des sauts sur et autour d’une série de rampes, de remblais, de murs et d’autres obstacles dans un parcours de parc, gagnant des points en fonction de la difficulté et de l’exécution”. En compétition au Ariake Urban Sports Park à Tokyo, les athlètes du premier tour de classement ont eu deux courses de 60 secondes pour montrer ce qu’ils peuvent faire et ont reçu des notes en fonction de leurs performances.

Voici un aperçu de ce à quoi ressemble le lieu :

Après le premier tour samedi, Hannah Roberts, de l’équipe américaine, favorite pour la médaille d’or, et Perris Benegas ont terminé en tête du classement féminin, tandis que l’Australien Logan Martin et le Japonais Rim Nakamura mènent la catégorie masculine.

La ronde des médailles de BMX freestyle masculin et féminin est prévue dimanche matin à Tokyo, ce qui signifie qu’elle débutera vers 21 h HE samedi aux États-Unis.

Peu importe à quel point vous essayez, maintenant quel que soit votre niveau, même les meilleurs disent que vous allez TOUJOURS tomber pendant le BMX Freestyle. Apprenez à connaître l’un des sports olympiques les plus récents et les plus excitants! pic.twitter.com/EEjz2qVvLf – #TokyoOlympics (@NBCOlympics) 29 juillet 2021

Ce que ces coureurs font avec deux roues est fou, et la compétition a produit de superbes photos. Voici quelques-uns des meilleurs.

Hannah Roberts, États-Unis

© Cameron Spencer/.

Logan Martin, Australie

© Laurence Griffiths/.

Perris Benegas, États-Unis

© Ezra Shaw/.

Kenneth Tencio Esquivel, Costa Rica

© LIONEL BONAVENTURE/. via .

Rim Nakamura, Japon

© Laurence Griffiths/.

Lara Lessmann, Allemagne

© Ezra Shaw/.

Daniel Dhers, Vénézuela

© Ezra Shaw/.

Charlotte Worthington, Grande-Bretagne

© Laurence Griffiths/.

Hannah Roberts, États-Unis

© AP Photo/Ben Curtis

Logan Martin, Australie

© LIONEL BONAVENTURE/. via .

Anthony Jeanjean, France

© Ezra Shaw/.

Charlotte Worthington, Grande-Bretagne

© Ezra Shaw/.