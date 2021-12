12 téléviseurs intelligents sont en vente et peuvent être le cadeau parfait pour ce Noël | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous souhaitez vous offrir le meilleur cadeau de Noël possible, ces Smart TV sont en promotion et arrivent avant le 24 décembre.

Après un été fou de prix sur les Smart TV où nous avons vu des prix très bas, plus que la normale, et un récent Black Friday où des prix très bas ont également été constatés, vous pouvez désormais obtenez une nouvelle Smart TV avec de meilleurs prix que la normale.

C’est vrai, c’est votre chance d’obtenir un nouveau téléviseur avec la meilleure qualité d’image pour un prix inférieur. Parfait comme cadeau de Noël et pour regarder les cloches, que ce soit à la télévision traditionnelle ou sur des supports plus récents.

43″ Samsung Crystal UHD 43TU7095 pour 339 €

Samsung Crystal UHD 2020 43TU7095 sur Amazon

Samsung QLED 55Q74A 55″ pour 699€

Samsung QLED 4K 2021 55Q74A sur Amazon

Samsung 65AU8005 65″ pour 599 €

Samsung 65AU8005 sur Amazon

LG OLED 48″ OLED48C1 pour 999,99 €

LG OLED OLED48C1 sur Amazon

Samsung QLED 65Q68A 65″ pour 739€

Samsung QLED 65Q68A sur Amazon

LG 60UP8000 60″ pour 579,99 €

LG 60UP8000 sur Amazon

Philips 43PUS8506 avec 43″ Ambilight pour 549,99 €

Philips 43PUS8506 sur Amazon

Hisense 43AE7200F 43″ pour 359 €

Hisense 43AE7200F sur Amazon

Philips 75PUS8506 75″ pour 1 279 €

Philips 75PUS8506 sur Amazon

58″ Hisense 58A66G pour 599 €

Hisense 58A66G sur Amazon

Phiips 65OLED705 avec 65″ Ambilight pour 1 329,99 €

Philips 65OLED705 sur Amazon

43″ Sony KD43X80J pour 669,99 €

Sony KD43X80J sur Amazon

