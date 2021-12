12 tendances du design graphique à surveiller en 2022 [Infographic]

Quelles seront les grandes tendances visuelles de 2022 ?

L’équipe du service de conception graphique 99designs by Vista a examiné les tendances observées tout au long de l’année pour faire des prédictions sur les changements de présentation à venir, ce qui pourrait vous aider à garder une longueur d’avance sur la prochaine vague.

Il y a aussi quelques idées intéressantes ici, y compris la nostalgie des années 90, l’an 2000 et un renouveau grunge.

Des visuels attrayants sont essentiels pour se démarquer dans les flux de médias sociaux chargés, et en tant que tel, il vaut la peine de prendre note des listes de tendances comme celle-ci et de déterminer si vous devez mettre à jour le style et le format de votre marque.

Jetez un œil à l’aperçu complet de 99designs dans l’infographie ci-dessous.