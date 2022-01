12 tendances du marketing numérique que tous les propriétaires d’entreprise et les spécialistes du marketing devraient connaître en 2022 [Infographic]

Envisagez-vous votre plan d’attaque marketing pour l’année à venir ? Vous voulez connaître les tendances numériques qui pourraient affecter vos campagnes ?

L’équipe de Red Website Design partage les tendances marketing que vous devez connaître dans cette infographie.

Voici un résumé rapide :

La méta est partout Les influenceurs continuent de croître (même pour le B2B) La publicité est contestée par la confidentialité Les spécialistes du marketing deviennent plus stratégiques LinkedIn se développe, se développe, se développe Le référencement est moins un jeu et plus intégré Les expériences sont la nouvelle monnaie sociale Les emplois numériques continuent de croître Facebook (Meta) ne va nulle part Les sites Web deviennent plus rapides Tout est basé sur des algorithmes Less is more

Consultez l’infographie pour plus de détails.

Une version de cet article a été publiée pour la première fois sur le blog Red Website Design.