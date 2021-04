12 titres pour comprendre ce qui arrive à la Terre

20/04/2021 à 09h04 CEST

Certains sont déjà des classiques dans leur domaine et d’autres finiront par l’être. Cette sélection comprend douze livres publiés ces dernières années, indispensables dans toute bibliothèque digne de ce nom sur le changement climatique et le réchauffement climatique. N’importe lequel d’entre eux serait un excellent cadeau à l’occasion de la Jour de la Terre (ce jeudi 22) ou pour le Jour du livre, célébré le vendredi 23. Plusieurs de ces travaux, en plus d’expliquer la raison de la situation actuelle sur la planète, proposent des solutions pour faire face au plus grand défi auquel l’humanité a été confrontée, qui menace sa propre survie.

Qualification: Le casino météo. Pourquoi ne pas agir contre le changement climatique comporte des risques et crée de l’incertitudeAuteur : William Nordhaus

An: 2019

Synopsis:Arrêter le réchauffement climatique est l’un des plus grands défis auxquels l’humanité est confrontée. C’est un processus extrêmement complexe qui passe par trois clés incontournables: comprendre et accepter son sérieux; approuver les mesures qui augmentent le coût des émissions de CO2 et d’autres gaz à effet de serre; et rechercher des technologies qui permettent de se substituer à l’utilisation de combustibles fossiles. L’auteur, lauréat du prix Nobel d’économie, aide à comprendre le changement climatique et explique comment y remédier.

Qualification: Guerre nucléaire et catastrophe environnementaleAuteur: Noam Chomsky et Laray Polk

An: 2020

Synopsis: Il aborde deux questions essentielles pour la survie de l’humanité: le désarmement nucléaire et la recherche d’une énergie durable, qui ont toutes deux le potentiel de produire une catastrophe: un monde inhabitable en raison de la rareté de l’eau, de la nourriture et des terres habitables. Le livre comprend plusieurs entretiens avec Noam Chomsky menés par Laray Polk, dans lesquels il met en garde contre les conséquences de la poursuite du report du désarmement nucléaire et de la recherche d’une énergie durable.

Qualification: La planète inhospitalière. La vie après l’échauffementAuteur: David Wallace-Wells

An: 2019

Synopsis: L’élévation du niveau de la mer n’est même pas la pointe de l’iceberg gigantesque des horreurs mortelles sur Terre: incendies, ouragans, sécheresses, inondations & mldr; Toutes ces manifestations du changement climatique ne sont qu’un aperçu de ce qui est à venir: famines, fléaux, air irrespirable, migrations de plus en plus massives, effondrement économique et même conflits armés mondiaux. L’auteur construit l’histoire des conséquences imminentes de la crise écologique.

Qualification: À présent! Le plus grand défi de l’histoire humaineAuteur: Aurélien Barrau

An: 2019

Synopsis:La planète Terre est en train de mourir. Au cours des quarante dernières années, plus de quatre cent millions d’oiseaux européens ont disparu, environ la moitié de la population sauvage est morte, la pollution cause plus de sept millions de morts prématurées par an, une grande partie de la Grande Barrière de Corail est vouée à disparaître, le réchauffement climatique menace pour effondrer la planète & mldr; La situation est limite; le défi, immense. Vous devez faire quelque chose maintenant. À présent!

Qualification: Vengeance de la Terre. Théorie de Gaia et l’avenir de l’humanitéAuteur: James Loovelock

An: 2020

Synopsis:Pendant des milliers d’années, l’humanité a exploité la planète sans en considérer les conséquences. Maintenant que le réchauffement climatique est évident, la Terre commence à se venger. L’humanité est au bord de l’autodestruction et toutes les solutions proposées ou appliquées jusqu’à présent (biomasse, énergie solaire & mldr;) ne peuvent résoudre le problème. L’auteur explique ce qui se passe et propose des solutions réalistes pour le plus grand défi auquel les êtres humains ont dû faire face.

Qualification: Et maintenant, que dois-je faire: comment éviter la culpabilité climatique et agirAuteur: Andreu Escrivà

An: 2020

Synopsis: Le changement climatique est le plus grand défi auquel l’humanité est confrontée en ce siècle. Comment doit-on agir au milieu de messages apocalyptiques et blâmants? Cela aide-t-il une personne à changer ses habitudes? Qu’est-ce qu’une semaine de travail de quatre jours a à voir avec un oignon enveloppé de plastique? Il faut faire quelque chose pour sauver la planète. Et bien qu’il n’y ait pas de solution miracle, ce livre fournit des outils pour vous activer et conduire le changement chez les autres.

Qualification: Argonaute. Les vicissitudes modernes entre l’océan et le changement climatiqueAuteur: Pablo Rodríguez Ros

An: 2020

Synopsis: Après dix ans de recherche dans les mers et les océans sur les effets du changement climatique sur eux, Pablo Rodríguez Ros, docteur en sciences marines et grand vulgarisateur, a publié cet ouvrage, qui allie science et humanisme et aborde la crise mondiale à partir de l’exploration scientifique contemporaine. . Grâce à son expérience, il est possible de comprendre l’ampleur de l’impact du changement climatique et, surtout, que nous avons encore le temps de changer les choses.

Qualification: Le nouvel ordre vert: comment la transition énergétique changera le mondeAuteur: Pedro Fresco

An: 2020

Synopsis: Le processus de transition d’un modèle basé sur les combustibles fossiles à un modèle basé principalement sur les énergies renouvelables est l’un des plus grands défis auxquels l’humanité ait jamais été confrontée. La permanence de la civilisation est en jeu. Le processus mènera à un nouveau modèle social, économique et géopolitique avec d’énormes transformations. L’auteur dévoile les clés de ce défi et les nouvelles clés géopolitiques à venir.

Qualification: Réfugiés climatiques: un grand défi du 21e siècleAuteur: Image de balise Miguel Pajares

An: 2020

Synopsis:Le changement climatique provoque la désertification, la perte d’immenses superficies de cultures, la diminution de l’eau potable, la montée du niveau de la mer et des ouragans de plus en plus destructeurs. Tout cela entraînera d’importants mouvements de population, à la fois internes et migratoires. L’ouvrage montre la dimension des impacts climatiques, et analyse en profondeur les déplacements et migrations climatiques qui ont déjà lieu et ceux qui pourraient être enregistrés dans les décennies à venir.

Qualification: Un pays sur 500: conséquences de la pandémie et du changement climatique en Espagne0Auteur: José Luis Gallego

An: 2020

Synopsis:La science prouve que le réchauffement climatique est sans équivoque depuis plus d’un siècle et qu’il a été déclenché par les êtres humains dans leurs activités quotidiennes. Mais il y a de plus en plus de mépris pour la connaissance scientifique, et des mouvements idéologiques involutionnaires émergent, comme l’athéisme climatique – une superstition équivalente à la Terre plate -, le créationnisme, la chiromancie ou l’astrologie. L’auteur estime qu’il faut répondre à tout cela avec deux outils: la science et la raison.

Qualification: Cela change tout. Le capitalisme contre le climatAuteur: Naomi Klein

An: 2015

Synopsis: «Cela change tout» est une brillante explication des raisons pour lesquelles la crise climatique nous met au défi d’abandonner définitivement l’idéologie du «marché libre», de restructurer l’économie mondiale et de refaire nos systèmes politiques. Dans ce livre, Naomi Klein soutient que le changement climatique est un avertissement qui nous oblige à repenser notre modèle économique actuel, qui a déjà échoué sous de nombreux aspects, et soutient que la réduction massive des émissions de gaz à effet de serre est la seule opportunité de raccourcir les énormes inégalités économiques, repenser nos démocraties fracturées et reconstruire les économies locales.

Qualification: Changement climatique en Méditerranée. Processus, risques et politiques Auteur:Changement climatique en Méditerranée. Processus, risques et politiques

Juan Romero et Jorge Olcina

An: 2021

Synopsis: La Méditerranée sera l’une des zones les plus touchées par le changement climatique à l’échelle mondiale et elle peut avoir des impacts profonds sur les pays riverains du sud de l’Europe, y compris l’Espagne, si elle n’est pas traitée rapidement et efficacement. La recherche de premier niveau nous permet de connaître la nature des processus en cours, les impacts, les risques et les priorités élevées pour promouvoir les politiques d’adaptation, d’atténuation et de régulation. Un livre écrit par deux chercheurs espagnols de premier plan qui donnent une vue rapprochée d’un problème mondial.