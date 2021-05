1,2 tonne de jacquier de Tripura exportée vers Londres

Si cette exportation réussit, l’exportateur peut acheter cinq tonnes de jacquier à Tripura chaque semaine, a déclaré Jamatia.

Près de 1,2 tonne de jacquier frais de Tripura a été pour la première fois exportée vendredi à Londres, ce qui pourrait potentiellement stimuler les exportations de produits agricoles et alimentaires transformés du nord-est.

Les fruits du jacquier ont été exportés par Kiega Exim, qui les a achetés auprès de Krishi Sanyoga Agro Producer Company de Tripura. Dans le cadre de l’essai, un lot de 350 jacquiers a été expédié jeudi à Delhi d’Agartala pour son exportation vers le Royaume-Uni, a déclaré le directeur national de l’horticulture Phani Bhusan Jamatia. Si cette exportation réussit, l’exportateur peut acheter cinq tonnes de jacquier à Tripura chaque semaine, a déclaré Jamatia.

Auparavant, les ananas et les citrons étaient exportés de Tripura vers l’Asie occidentale. Récemment, le premier lot de riz rouge riche en fer, cultivé dans la vallée du Brahmapoutre, a été exporté aux États-Unis depuis l’Assam.

«La promotion des produits de la région du nord-est est un axe prioritaire de l’Autorité de développement des exportations de produits agricoles et transformés», a déclaré le président de l’agence, M Angamuthu. Il continuera à se concentrer sur le renforcement des capacités, la mise à niveau de la qualité et le développement des infrastructures dans le nord-est, a-t-il déclaré dans un communiqué.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.