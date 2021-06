12 travailleurs tués dans un incendie dans une entreprise chimique du district de Pune

in

Selon des responsables de l’entreprise, 17 travailleurs étaient portés disparus lorsque l’incendie s’est déclaré vers 16 heures.

Au moins 12 travailleurs, pour la plupart des femmes, ont été tués et cinq autres portés disparus après qu’un important incendie s’est déclaré lundi après-midi dans une entreprise chimique d’une zone industrielle du district de Pune, ont annoncé des responsables des pompiers.

Selon les responsables, l’incendie s’est déclaré chez SVS Aqua Technologies, qui fabrique du dioxyde de chlore et est situé dans le quartier Pirangut MIDC de Mulshi tehsil à la périphérie de la ville de Pune.

“Jusqu’à présent, nous avons récupéré sur place 12 corps carbonisés, principalement des femmes, et une recherche d’autres personnes est en cours”, a déclaré Devendra Potphode, chef des pompiers, PMRDA ((Autorité de développement de la région métropolitaine de Pune), Services d’incendie.

Il a déclaré que six à sept pompiers ont été dépêchés vers l’unité chimique, où les flammes ont été éteintes, mais la recherche est en cours pour les travailleurs disparus.

Interrogé sur la cause possible de l’incendie, Potphode a déclaré, selon les responsables de l’entreprise, que l’incendie s’est déclaré lors de l’emballage de matières plastiques dans les locaux.

“En raison d’une étincelle dans la section (d’emballage), l’incendie s’est déclaré et comme il y avait du plastique autour, il s’est propagé rapidement”, a déclaré Potphode.

Le Dr Abhinav Deshmukh, surintendant de la police du district de Pune, a déclaré que l’usine est engagée dans la production de dioxyde de chlore pour la purification de l’eau.

Le dioxyde de chlore est un composé chimique qui a diverses utilisations antimicrobiennes, y compris la désinfection de l’eau potable.

