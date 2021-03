120 ans de la Whitechapel Gallery – sept moments marquants

je C’était juste une petite chose, vraiment. «Le plus bel art du monde pour les habitants de l’East End» – telle était l’ambition des premiers administrateurs de la Whitechapel Gallery, qui est passée de rien sur Whitechapel High Street aux plans de l’architecte Charles Harrison Townsend (l’un des rares Maîtres anglais de l’Art nouveau, responsables également du Horniman Museum de Forest Hill et de l’Institut Bishopsgate), qui ouvrira en 1901, il y a exactement 120 ans aujourd’hui.

Construit à cet effet et né d’un désir philanthropique d’amener l’art à l’ouvrier (cela a aidé à ce que, contrairement à la plupart des musées nationaux, il ait une lumière électrique et puisse donc rester ouvert assez tard pour que ledit ouvrier puisse réellement le visiter), placé dans ce melting-pot d’une région, pour apporter de l’art à des gens qui autrement n’auraient jamais eu la chance de le voir, mais aussi pour montrer de l’art que personne ne verrait autrement. C’est une intention que ses dirigeants, de son premier directeur Charles Aitken à l’actuel titulaire du poste Iwona Blazwick, ont toujours pris au sérieux. Voici, pour célébrer son centenaire, sept moments marquants de la galerie à l’est.

La galerie Whitechapel v. 1900 / Archives de Tower Hamlets

Expositions internationales d’art, années 1900

La galerie a été l’une des premières à prendre au sérieux l’exposition d’art contemporain de cultures non chrétiennes, y compris parmi ses dix premières années d’expositions Chinese Life and Art (la deuxième jamais présentée à la galerie), Japanese Art l’année suivante, Indian Empire en 1904 et Art et vie mahométans (en Turquie, en Perse, en Egypte, au Maroc et en Inde) en 1908.

Travail de guerre des femmes, 1918

82000 personnes, dont la reine et la princesse Mary, ont visité cette exposition – la première du genre – au cours des six semaines où elle était ouverte au public, affluant pour voir des œuvres d’art et des artefacts reconnaissant et célébrant le travail des femmes pendant la guerre, juste alors qu’ils étaient encouragés par le gouvernement à renoncer à leurs nouvelles libertés et compétences et à se replier sur leurs devoirs domestiques à mesure que les hommes revenaient de la guerre. Il a fallu encore dix ans aux femmes de plus de 21 ans en Grande-Bretagne pour obtenir le vote aux mêmes conditions que les hommes.

Guernica de Picasso, 1939

Hommage 2009 de Goshka Macuga à l’œuvre / Galerie Whitechapel

La première et toujours seule visite à Londres du chef-d’œuvre furieux et excoriant de Picasso a été organisée par la Whitechapel Gallery avec l’aide de Sir Roland Penrose et Clement Attlee. Il commémorait le bombardement injustifié du petit village basque de Guernica par l’Italie nazie allemande et fasciste, à la demande des nationalistes espagnols. Malheureusement, la Whitechapel ne possède aucune photo de l’installation originale, mais en 2009, pour sa commission Bloomberg à la galerie, Goshka Macuga a emprunté la Tapestry After Guernica commandée par Mme Nelson Rockefeller, qui a ensuite été suspendue aux Nations Unies. La peinture originale est maintenant exposée en permanence au Museo Reina Sofia de Madrid – son immense scène monochrome de dévastation active, comme un arrêt sur image de la terreur, induit toujours un frisson d’horreur.

C’est demain, 1956

Une affiche pour l’exposition / Galerie Whitechapel

Cette exposition phare composée de 12 collaborations de groupe entre artistes, architectes, musiciens et graphistes présentait des membres du Groupe indépendant d’artistes et de critiques et accueillait 1000 visiteurs par jour pendant son ouverture. On pense qu’il a lancé le mouvement pop art britannique et a fait une star de Richard Hamilton, dont l’affiche Qu’est-ce qui rend les maisons d’aujourd’hui si différentes, si attrayantes? reste une icône du mouvement.

Jackson Pollock, 1958

Vue d’installation / Galerie Whitechapel

Il est maintenant à la fois une icône vénérée et une blague populaire de l’art moderne (le compliment ultime), mais c’était la première grande exposition en Grande-Bretagne pour le génie fanfaron de l’expressionnisme abstrait américain, deux ans après sa mort. C’était aussi une première pour la conception de l’exposition – Trevor Dannett a accroché les images sur des murs de parpaings bruts sous un auvent de bandes de tissu ondulantes. Huit ans plus tard, la galerie a accueilli la première grande exposition personnelle au Royaume-Uni pour l’épouse longtemps souffrante et sous-estimée de Pollock, le peintre Lee Krasner.

David Hockney, 1970

Hockney à la vue privée / Galerie Whitechapel

Hockney n’avait que 33 ans lorsqu’il a eu cette première exposition rétrospective, retraçant ses dix premières années en tant qu’artiste. Bien qu’il ait choisi toutes les œuvres lui-même, il s’est envolé pour la France avec Christopher Isherwood lors de l’installation, ne revenant que la veille du vernissage. Il craignait, dit-il plus tard, d’être gêné par son travail de jeunesse – «Quand je les ai vus, cependant, j’ai pensé, ils se lèvent; ils ne sont pas si mauvais.

Frida Kahlo et Tina Modotti, 1982

Vue d’installation / Galerie Whitechapel