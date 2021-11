1200 employés signent une pétition exigeant que Bobby Kotick démissionne

Image : Activision Blizzard

L’ABK Workers Alliance, un groupe d’employés d’Activision Blizzard formé en réponse au traitement réservé par l’entreprise à ses employés, a commencé à faire circuler une pétition plus tôt dans la journée pour que toute personne travaillant dans les studios et les bureaux de l’éditeur signe. Il a maintenant été approuvé par plus de 1200 travailleurs.

Il ne s’agit pas d’une pétition anonyme aléatoire dont nous parlons ici ; il s’agit d’un dossier public où chaque travailleur met son nom et son studio en jeu pour soutenir une déclaration condamnant les actions du PDG Bobby Kotick et exigeant sa démission immédiate.

La déclaration que les signatures sont à l’appui se lit comme suit :

Nous, soussignés, n’avons plus confiance dans le leadership de Bobby Kotick en tant que PDG d’Activision Blizzard. Les informations qui ont été révélées sur ses comportements et ses pratiques dans la gestion de nos entreprises vont à l’encontre de la culture et de l’intégrité que nous exigeons de nos dirigeants et entrent directement en conflit avec les initiatives lancées par nos pairs. Nous demandons que Bobby Kotick se retire de son poste de PDG d’Activision Blizzard et que les actionnaires soient autorisés à sélectionner le nouveau PDG sans la contribution de Bobby, dont nous savons qu’il détient une part substantielle des droits de vote des actionnaires.

Au moment de la publication, il y avait eu 1211 signatures, ce qui représente environ 12% de l’effectif total d’Activision Blizzard. Bien que ce chiffre semble faible compte tenu de l’étendue des actes protestés ici, le fait que les travailleurs y mettent leur nom, et potentiellement leur emploi et leur carrière en jeu, en fait en fait un chiffre très impressionnant.

En réponse au soutien public des participants, ABK Workers Alliance a également lancé une pétition publique que les fans peuvent signer en solidarité. Sa déclaration se lit comme suit :

Bobby Kotick a prouvé qu’il ne se soucie pas de ses employés et qu’il n’est pas digne d’être le PDG d’Activision Blizzard. Cette pétition ne garantira pas son renvoi, mais elle lui montrera que nous ne sommes pas d’accord pour qu’il ignore de manière flagrante les cris de ses employés. Avoir une pétition avec les signatures des consommateurs d’Activision Blizzard devrait lui montrer à quel point nous pensons qu’il est inapte à son poste. Il a abusé de ses employés pendant des années, et cette pétition n’est qu’un petit tremplin. C’est absolument horrible que quelqu’un avec un tel pouvoir regarde au-delà de tous les appels à l’aide. Cette pétition montrera qu’il a eu son temps en tant que PDG, et il ne peut clairement pas le faire bien. Il doit être retiré.

Au moment de la publication, cette pétition a été signée plus de 7000 fois. Kotick, bien qu’il n’ait littéralement aucune raison défendable de rester à son poste, n’a pas encore démissionné ou n’a pas été évincé par un conseil d’administration complice.