120W de charge pour moins de 400 $

Xiaomi a annoncé le Redmi Note 11 Pro Plus le mois dernier, et il a finalement lancé l’appareil en Inde sous le nom de Xiaomi 11i HyperCharge.

Le téléphone est identique à l’appareil Redmi, gagnant son surnom HyperCharge grâce à des capacités de charge filaire de 120 W pour sa batterie de 4 500 mAh. Cela devrait fournir une charge de 100% en 15 minutes, selon la société. Nous ne savons pas si cela signifie une charge complète en 15 minutes ou s’il s’agit simplement d’une logique floue et qu’il continuera à se charger pendant quelques minutes par la suite jusqu’à une charge complète appropriée, mais cela devrait être extrêmement rapide dans tous les cas.

Le reste de la fiche technique du Xiaomi 11i HyperCharge est également assez impressionnant pour un milieu de gamme. Il propose un chipset Dimensity 920 capable, un panneau OLED FHD + 120 Hz de 6,67 pouces et un corps en verre avec un indice de résistance aux éclaboussures IP53.

Le téléphone de Xiaomi propose également un triple système de caméra arrière, composé d’un tireur principal de 108 MP (HM2, de 0,7 micron de pixels), d’un objectif ultra-large de 8 MP (champ de vision de 120 degrés) et d’un appareil photo macro de 2 MP. Un appareil photo 16MP gère les selfies et les appels vidéo.

Parmi les autres caractéristiques notables, citons Android 11 (pas encore Android 12 ici), un scanner d’empreintes digitales latéral, deux haut-parleurs, un port 3,5 mm et un blaster infrarouge.

Série Xiaomi 11i : Que savoir d’autre ?

La société a également lancé le Xiaomi 11i aux côtés de la variante HyperCharge, étant un Redmi Note 11 Pro renommé. Ceci est identique à la variante HyperCharge à tous égards, à l’exception de la capacité de la batterie et de la vitesse de charge, avec une batterie beaucoup plus grande de 5 160 mAh et une charge filaire plus lente de 67 W à la place. C’est toujours une puissance impressionnante, et le modèle standard et les variantes HyperCharge recevront le chargeur requis dans la boîte.

Le Xiaomi 11i HyperCharge commence à Rs 26 999 (~ 363 $) pour la variante 6 Go/128 Go, tandis que la variante 8 Go/128 Go se vend à Rs 28 999 (~ 390 $). Pendant ce temps, le Xiaomi 11i standard vous coûtera Rs 24 999 (~ 336 $) pour le modèle 6 Go/128 Go et Rs 26 999 (~ 363 $) pour l’option 8 Go/128 Go.

