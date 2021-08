122 affaires ED, 121 affaires CBI en instance contre des députés et anciens députés, députés : données dans SC

Les affaires en cours et pendantes ont été déposées contre 51 députés en exercice et anciens députés et 71 députés en exercice et anciens députés et MLC.

Pas moins de 122 députés et anciens députés et députés en exercice font face au même nombre de cas en vertu de la loi de 2002 sur la prévention du blanchiment d’argent, qui sont examinés par la Direction de l’exécution (ED), selon les données présentées à la Cour suprême mardi.

Sur les affaires déposées en vertu de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent (PMLA) contre des membres du Parlement, 28 affaires sont en cours d’enquête tandis que 10 sont au stade de l’élaboration des accusations devant les tribunaux de première instance.

La cour suprême a également été informée que 77 affaires liées aux émeutes de Muzaffarnagar en 2013 ont été retirées par le gouvernement de l’Uttar Pradesh en vertu de l’article 321 de la CrPC et que l’État n’a donné « aucune raison » pour cela.

Un banc du juge en chef NV Ramana et des juges DY Chandrachud et Surya Kant doit entendre mercredi un DIP déposé par l’avocat Ashwini Upadhyay. Dans un rapport déposé par l’avocat principal Vijay Hansaria, nommé amicus curiae dans l’affaire visant à régler rapidement les affaires contre les législateurs, a déclaré que 48 affaires déposées par l’ED contre des membres de l’Assemblée législative et des conseils législatifs sont en cours d’enquête et 15 affaires sont au stade d’encadrement des charges.

Le rapport, déposé par l’intermédiaire de l’avocate Sneha Kalita, indique en outre que 121 cas sont déposés par le Bureau central d’enquête (CBI) contre les députés et les députés, impliquant 51 députés et anciens députés et 112 députés.

Le nombre total d’affaires contre des députés/députés en attente d’enquête par la CBI est de 37, ce qui implique 17 députés et anciens députés et 17 députés et anciens députés.

Le rapport indique que cinq députés et neuf députés contre lesquels des affaires ont été déposées ont expiré, a-t-il déclaré. En ce qui concerne les affaires instruites par ED et CBI, Hansaria a fait valoir que les tribunaux devant lesquels les procès sont en cours peuvent être invités à accélérer le procès de toutes les affaires pendantes au jour le jour.

« Toutes les Hautes Cours peuvent être invitées à émettre des instructions administratives à l’effet que les tribunaux concernés traitant des affaires instruites par la CBI et la Direction de l’exécution traiteront les affaires pendantes devant les députés / députés en priorité et les autres affaires ne seront traitées qu’après la les procès dans ces affaires sont terminés », a déclaré Hansaria.

Au cas où l’accusé ne coopérerait pas au procès, le tribunal pourrait envisager l’annulation de sa caution, a-t-il déclaré, ajoutant que les hautes juridictions pourraient être invitées à entendre les cas où des ordonnances provisoires ont été rendues dans un délai donné et que les tribunaux de première instance peuvent être ordonné de poursuivre le procès, nonobstant l’ordonnance provisoire de la Haute Cour.

Il a suggéré à la plus haute juridiction que dans les cas où des enquêtes sont en cours devant l’ED et la CBI, un comité de suivi peut être constitué comprenant -l’ancien juge de la cour suprême ou l’ancien juge en chef d’une haute cour, le directeur, l’ED (ou son candidat), directeur, CBI (ou son candidat), ministre de l’Intérieur du gouvernement indien (ou son candidat) et un officier de justice ayant au moins le rang de juge de district devant être nommé par cette Cour.

“Ledit comité de suivi évaluera les raisons du retard de l’enquête et serait compétent pour donner des instructions appropriées à l’enquêteur concerné afin d’assurer l’achèvement rapide de l’enquête”, a-t-il déclaré dans son rapport, ajoutant que le comité pourrait être constitué au sein de un délai de deux semaines à compter de la commande.

Il a dit que ledit Comité fournira son rapport de situation concernant chaque cas particulier dans une enveloppe scellée à cette Cour dans les deux mois suivant sa première séance. Hansaria, dans son rapport, a également traité des rapports de situation déposés par différentes hautes cours concernant l’attente d’affaires contre les députés/députés dans leur juridiction.

L’amicus a déclaré que le gouvernement de l’Uttar Pradesh l’avait informé qu’un total de 510 cas, liés aux émeutes de Muzaffarnagar en 2013, avaient été enregistrés dans cinq districts de la zone de Meerut contre 6 869 accusés.

«Sur ces 510 cas, dans 175 cas, l’acte d’accusation a été déposé, dans 165 cas, des rapports finaux ont été soumis, 170 cas ont été radiés. Par la suite, 77 cas ont été retirés par le gouvernement de l’État en vertu de l’article 321 de la CrPC. Les arrêtés du gouvernement ne donnent aucun motif pour le retrait de l’affaire en vertu de l’article 321 de la CrPC. Il indique simplement que l’administration, après examen approfondi, a pris une décision de retirer le cas particulier », a déclaré Hansaria.

Il a déclaré que bon nombre de ces cas concernent des infractions de dacoité en vertu de l’article 397 CPI passibles d’une peine d’emprisonnement à perpétuité. “Les 77 affaires relatives aux émeutes de Muzaffarnagar de 2013 retirées en vertu de l’article 321 de la CrPC peuvent être examinées par la Haute Cour en exerçant une compétence de révision en vertu de l’article 401 de la CrPC à la lumière de la loi édictée par cette Cour…”, a-t-il déclaré.

De même, l’amicus curiae a souligné que le gouvernement du Karnataka a retiré 62 cas sans donner de raison, le Tamil Nadu a retiré quatre cas, Telangana a retiré 14 cas et le Kerala a retiré 36 cas. Le 10 août, dans une ordonnance importante affectant les politiciens confrontés à des affaires pénales, la plus haute juridiction avait restreint le pouvoir des procureurs de l’État et ordonné qu’ils ne puissent pas retirer les poursuites contre les législateurs en vertu du Code de procédure pénale (CrPC) sans sanction préalable des hautes juridictions.

(Avec entrées PTI)

