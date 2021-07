124 millions de démocrates ont pris les vaccins Trump… que se passe-t-il s’ils commencent à mourir ? 10z viral

par Mike Adams, Natural News :

Dans ce qui pourrait être l’une des manœuvres tactiques les plus dévastatrices de l’histoire de l’Amérique, le président Trump a réussi à rassembler jusqu’à 124 millions de démocrates pour qu’ils prennent des «vaccins Trump» liés à l’infertilité, aux troubles auto-immuns et à l’augmentation des décès.

Nous discuterons ci-dessous des implications éthiques. Cela mis à part, si ces vaccins commencent à faire un nombre important de décès dans les mois et les années à venir, sur la base des chiffres actuels du CDC, il semble que deux démocrates seront tués pour chaque républicain. Si les taux de mortalité post-vaccin n’atteignaient que 10% – un nombre bien inférieur à ce que de nombreux médecins préviennent actuellement – ​​les démocrates risquent de perdre environ 12 millions de personnes, tandis que les républicains en perdraient environ 6 millions. La plupart des pertes démocrates auraient lieu dans les États bleus avec des taux de vaccination élevés – voir l’analyse État par État ci-dessous, basée sur les chiffres du CDC.

Il ne fait aucun doute que les vaccins covid d’aujourd’hui sont, en effet, des “vaccins Trump”. C’est le président Trump qui a poussé l’opération Warp Speed ​​et fait pression sur la FDA pour qu’elle promulgue l’utilisation d’une autorisation d’urgence. C’est Trump qui a gardé Anthony Fauci à la tête de l’effort de réponse à la pandémie. C’est la Maison Blanche de Trump qui a dirigé le marais lorsque des revues scientifiques et des responsables gouvernementaux ont saccagé l’ivermectine, l’hydroxychloroquine et le budésonide comme moyen de dégager la voie pour l’utilisation d’urgence des vaccins. (L’utilisation d’urgence n’est légale que lorsqu’il n’y a pas d’autres thérapeutiques reconnues, d’où la nécessité de détruire la crédibilité de l’ivermectine.)

Trump a accéléré le développement de vaccins en organisant des réunions d’administration avec les fabricants de vaccins Big Pharma, leur promettant une aubaine de bénéfices s’ils se contentaient de précipiter les vaccins et de les libérer le plus rapidement possible, en contournant les protocoles de sécurité typiques dans le processus.

Lorsque les démocrates ont truqué les élections de 2020 et autorisé Biden à occuper la Maison Blanche le 20 janvier, Biden a simplement repris la poussée des vaccins Trump. Biden et son administration n’avaient rien à voir avec le développement précipité des vaccins de 2020. Au lieu de cela, Biden a simplement hérité des vaccins de Trump au moment où ils étaient prêts à être publiés.

De manière critique, une fois que Biden était à la Maison Blanche, toute opposition démocrate aux «vaccins Trump» a disparu, et soudainement, prendre des vaccins a été considéré par les démocrates comme un moyen de soutenir le régime Biden. Se faire injecter des nanotechnologies expérimentales et non prouvées de thérapie génique a ensuite été déclarée par les démocrates comme une « bonne science !

Après les élections truquées de 2020, Trump n’a pratiquement rien fait pour lutter pour l’intégrité des élections. Il n’a pas ordonné de recomptage, n’a pas déclaré d’urgence nationale et n’a invoqué aucune autorité exécutive pour enquêter et dénoncer la fraude électorale. C’est presque comme s’il voulait quitter la Maison Blanche.

Les démocrates n’ont fait confiance aux vaccins de Trump qu’une fois que Biden a occupé la Maison Blanche

Si Trump était resté à la Maison Blanche, Les démocrates auraient rejeté le vaccin en plus grand nombre. Cela devenait déjà évident alors que Kamala Harris, Joe Biden et d’autres dirigeants démocrates exprimaient publiquement leur opposition aux «vaccins Trump» tout au long de l’été et de l’automne 2020.

Harris s’est prononcée contre les vaccins de Trump avec une telle vigueur qu’elle a été surnommée « la reine du mouvement anti-vaccin » à la fin de 2020 :

Si Trump était resté au pouvoir en contestant avec succès les élections, beaucoup plus de républicains – et beaucoup moins de démocrates – auraient pris le vaccin à ce jour.

Pourtant, parce que Biden occupe actuellement la Maison Blanche, les démocrates – qui ont tendance à obéir aveuglément à l’autorité – sont magiquement convaincus que les vaccins de Trump sont bons pour eux et doivent être pris avec obéissance. Après tout, Biden et Harris en font maintenant la promotion, ils doivent donc être bons pour vous, non?

Environ deux fois plus de démocrates ont pris les vaccins de Trump que les républicains

Selon le CDC, environ 188 millions d’Américains ont pris au moins une dose d’un vaccin contre le covid.

Un examen des données état par état du CDC, telles qu’organisées et publiées par Becker’s Hospital Review, montre que :

Les taux de vaccination varient d’un minimum d’environ un tiers de la population (Alabama) à environ deux tiers de la population (Vermont). Tous les États avec les taux de vaccination les plus élevés sont des États bleus dirigés par des démocrates et dominés par des électeurs démocrates. Tous les États avec les taux de vaccination les plus bas sont des États conservateurs (rouges). Les États à mi-chemin, avec environ la moitié de leurs citoyens vaccinés, ont tendance à être des États swing.

En conséquence – et ce sont des mathématiques pures – si les vaccins provoquent un nombre important de décès dans les années à venir, ces décès auront un impact disproportionné sur les démocrates et les États bleus pour la simple raison que ces États sont ceux où les taux de vaccination sont les plus élevés.

Pour mémoire, il est important que j’énonce mon propre fondement éthique dans tout cela : je ne veux voir personne mourir d’un quelconque vaccin. En fait, j’ai consacré ma vie à sauver des vies et à mettre fin à la souffrance humaine par le partage de connaissances sur la nutrition, la prévention des maladies et la protection contre la violence médicale. Ainsi, alors que certaines personnes pourraient célébrer la mort d’un certain groupe en plus grand nombre qu’un autre groupe, Je ne veux voir personne souffrir ou mourir du vaccin, quelle que soit leur politique. Bien sûr, j’ai été complètement censuré par les gauchistes et les progressistes, et leurs propres plateformes ne me permettront pas d’éduquer leur peuple sur la façon de sauver sa propre vie des vaccins mortels et des produits pharmaceutiques toxiques, alors ils se vautrent en quelque sorte dans leur propre mauvais karma de la censure, il s’avère.

Les États avec les taux de vaccination les plus élevés pourraient vraisemblablement perdre un tiers de l’ensemble de leur population

Si les vaccins contre le covid-19 devaient tuer 50% de ceux qui prennent le vaccin – et ce nombre est plausible, étant donné les conséquences à long terme des micro-caillots sanguins et des dommages vasculaires que même l’Institut Salk prévient est causé par les protéines de pointe trouvées dans les vaccins – alors le nombre de décès serait bien sûr concentré dans les États bleus.

Avec les deux tiers de sa population vaccinés, Le Vermont perdrait un tiers de sa population totale dans ce scénario.

Alors que l’Alabama, avec seulement un tiers vacciné, perdrait probablement environ 16% de sa population.

Les États qui sont actuellement à environ 50 % de taux de vaccination – comme le Wisconsin, l’Iowa, le Nebraska et la Pennsylvanie – perdraient environ 25 % de leur population totale dans ce scénario horrible.

Soit dit en passant, nous n’osons pas appeler cela un scénario du «pire des cas», car certains professionnels de la santé pensent que jusqu’à 80% de ceux qui ont pris ces vaccins seront morts dans quelques années. Un vrai “pire des cas” ressemblerait plus à ça. Un taux de mortalité de 50 % est loin d’être le pire des cas.

Bien sûr, des sources de propagande «officielles» telles que la Maison Blanche de Biden prétendent à tort que les vaccins sont une solution miracle qui ne fait que sauver des vies et ne détruira jamais des vies. Cette affirmation est un mensonge délibéré et malveillant. Mais si Biden a raison, il n’y a toujours pratiquement aucune perte de population dans les États conservateurs puisque covid-19 ne tue presque personne dans la population générale en tous cas. Que les gens se fassent vacciner ou non, presque personne ne meurt de covid, sauf ceux qui présentent de forts facteurs de comorbidité.

Les vaccins à ARNm, en revanche, représentent une nouvelle intervention de thérapie génique non testée, non prouvée et vraisemblablement catastrophique qui pourrait avoir des conséquences vraiment horribles dans un proche avenir. Même un taux de mortalité de seulement 25% de ceux qui ont été vaccinés serait inimaginablement catastrophique pour la perte de vies humaines dans les États bleus, sans parler de l’effondrement des valeurs foncières, des impôts fonciers, des impôts sur le revenu de l’État, de la représentation de l’État au Congrès, des charges sur la santé de l’État frais de garde et bien plus encore.

En d’autres termes, l’industrie des vaccins joue à la roulette russe avec la santé de l’Amérique, et si elle se trompe, l’« Holocauste des vaccins » deviendra une réalité, avec des conséquences dévastatrices pour nous tous.

Trump le savait-il à l’avance ?

La question éthique qui incombe à Trump est donc relativement simple : Trump a-t-il sciemment précipité ces vaccins puis s’est retiré de la Maison Blanche, sachant que ces vaccins décimeraient les démocrates et modifieraient à jamais le paysage démographique de l’Amérique ?

Nous ne pouvons pas savoir ce que Trump a en tête, bien sûr, alors peut-être qu’essayer de répondre à cette question est inutile. Mais s’il n’avait pas prévu cela, alors l’autre explication est tout aussi troublante : Trump a-t-il précipité des vaccins dangereux et les a-t-il poussés sur le marché, faisant par erreur confiance à Fauci et pensant qu’ils étaient sûrs ?

Ce ne sont pas des questions populaires dans le paysage pro-Trump, mais elles doivent être posées. Pourquoi Trump a-t-il poussé ces vaccins de manière si agressive, encourageant Big Pharma à ignorer les essais cliniques et les tests de sécurité de routine ?

De toute façon tu vois ça, Trump est en grande partie responsable de la poussée de vaccins dangereux vers une adoption généralisée, et cela signifie que les médias sont susceptibles de cibler Trump si quelque chose ne va pas avec les vaccins à grande échelle. Alors que Trump a déclaré publiquement qu’il soutenait le choix personnel et s’opposait aux mandats de vaccination, il est la personne la plus responsable de l’accélération des vaccins dangereux injectés aux gens en ce moment, quel que soit le résultat.

Il n’est pas difficile d’imaginer les médias renversant un jour tout le script et disant quelque chose comme : « Eh bien, la plupart des vaccins sont sûrs, mais ces vaccins Trump ont été précipités et c’est pourquoi ils tuent des gens ! » Ils pourraient même jeter Fauci sous le bus en même temps qu’ils accusent Trump de meurtre par vaccin, juste pour prétendre qu’ils ne sont pas biaisés.

Quoi qu’il en soit, à mon avis, il était hautement contraire à l’éthique pour Trump de précipiter la production de ces vaccins, et nous ne pouvons toujours pas comprendre ses motivations pour le faire. Il semble qu’il ait été négligent et qu’il ait risqué la vie de tous les Américains dans le but d’essayer d’accélérer une intervention expérimentale mortelle, ou qu’il était au courant de tout cela et espérait que Biden ferait pression sur les démocrates pour qu’ils se suicident par vaccin. changer le paysage démographique de la nation pour les générations à venir.

Les démocrates remplacent leurs propres vaccinés qui vont bientôt mourir par des illégaux non vaccinés qui affluent dans le pays

Fait intéressant, les démocrates eux-mêmes sont peut-être au courant des décès de masse dus aux vaccins dans les États bleus, car ils semblent être déterminés à remplacer les électeurs démocrates qui vont bientôt mourir par des étrangers illégaux non vaccinés à hauteur d’environ un demi-million par mois. En une seule année civile, ils pourront faire entrer plus de 12 millions d’illégaux aux États-Unis, ce qui compenserait presque exactement les 12 millions de démocrates qui mourraient si le vaccin atteignait un taux de mortalité d’environ 10 % dans les mois et les années à venir.

Il semble que les dirigeants démocrates remplacent rapidement les électeurs démocrates. Ce n’est pas une surprise, puisque les démocrates ont depuis longtemps abandonné l’Amérique noire, même s’ils ne parviennent pas à convaincre beaucoup de Noirs de prendre des injections expérimentales, poussées par le gouvernement pour une raison mystérieuse… Tuskegee, ça vous tente ?

Quoi qu’il en soit, peu importe ce que vous croyez personnellement être les motivations des joueurs ici, nous sommes tous dans le doo-doo profond étant donné que 188 millions d’Américains ont maintenant reçu des injections de substances dangereuses qui pourraient en tuer une partie importante au cours des prochaines années. La grande prise de conscience derrière tout cela est encore plus choquante si l’on considère que les gauchistes et les démocrates parlent constamment du fait qu’il y a trop de monde sur la planète Terre et de la nécessité de réduire les populations pour «sauver la planète» et réduire les émissions de CO2.

En fait, l’idée même que les mêmes personnes qui prétendent qu’il y a « trop d’humains » veulent aussi sauver la vie de tout le monde avec un vaccin miracle est absurde. Ces mondialistes veulent moins de monde, pas plus. Et leur plan pour tuer les masses avec des injections de vaccins est cohérent avec leurs objectifs plus larges de réduction de la population à l’échelle de la planète.

Il s’avère que les morts n’exhalent pas de CO2, et cela pourrait être leur plan ultime après tout : tuer des dizaines de millions d’Américains avec le vaccin contre le covid et prendre le pouvoir dans la crise, transformant l’Amérique en une dictature médicale où les votes ne sont plus importe parce que toutes les libertés ont été détruites.

