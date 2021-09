128 Go de carte mémoire au prix de la démolition, et de chez Samsung : cette microSD, en vente pour seulement 12 euros | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

De nombreux appareils, tels que les téléphones portables ou la Nintendo Switch, nécessitent une carte mémoire. Si vous en avez besoin, Media Markt vend désormais le Samsung EVO Plus à un prix avantageux.

Malgré le fait que de nombreux mobiles et même tablettes se passent déjà de cartes mémoire, elles restent absolument indispensables dans la plupart des cas, en particulier dans les appareils à capacité limitée, tels que les mobiles de 64 Go ou la Nintendo Switch elle-même.

Il est possible que vous ayez besoin de manière plus ou moins urgente d’acheter une microSD, de préférence pas chère. Dans un tel cas, le Samsung EVO Plus de 128 Go est une très bonne option maintenant que Media Markt le propose à la vente pour seulement 12,99 euros.

Carte microSD Samsung avec 128 Go de stockage. Il a une vitesse de classe 1 de classe 10 avec une interface UHS-1. Il offre une vitesse de lecture jusqu’à 80 Mo/s et d’écriture jusqu’à 20 Mo/s.

Pour replacer ce prix dans son contexte, ce même modèle de carte dépasse les 20 euros chez Amazon Espagne, donc la remise qui vous est appliquée dans Media Markt est plus que volumineuse, avec la possibilité supplémentaire de récupérer votre commande dans l’un de ses magasins physiques, ce qui ne fait jamais de mal.

Il s’agit d’une carte mémoire de l’une des principales marques du secteur du stockage telles que Samsung, quelque chose qui donne toujours certaines garanties, importantes car après tout, une microSD sert à sauvegarder les données nécessaires à l’utilisateur.

Avec la norme U3 et la classe 10, ce Samsung EVO Plus convient à tous les types d’appareils, y compris la Nintendo Switch, bien que dans votre cas, vous pourriez être intéressé par un modèle avec un peu plus de capacité. Cela dit, en 128 Go, vous pouvez installer des dizaines de jeux et sauvegarder des jeux sans problème pendant longtemps avant de constater une pénurie.

Il va sans dire que pour la console japonaise c’est l’un des accessoires indispensables que vous devez avoir oui ou oui. Ce n’est pas facultatif, et c’est que la capacité série du Switch est assez limitée.

Si vous avez des questions sur la carte à acheter pour votre console, nous avons préparé un guide d’achat microSD pour Nintendo Switch qu’il est conseillé de lire.

