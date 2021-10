128 maglia liverpool KieraM slava.lesnichev@mail.ru:pop.mail.ru:995:slava.lesnichev@mail.ru:i1MRoBtpyS2):1

205 maglia roma scudetto Ashton

Lo Sheffield Wednesday, a rischio retrocessione, ha subito una pesante sconfitta a Reading, dopo l’espulsione del difensore Julian Borner

Il duro inizio di vita di Darren Moore a Hillsborough potrebbe diventare più complicato in quanto ospiterà il leader del campionato in fuga Norwich domenica prossima

Sheffield Wednesday ha perso le ultime sei partite e rimane a sette punti dalla salvezza

L’ex attaccante del mercoledì Lucas Joao ha segnato il suo 21esimo gol della stagione con un finale composto dopo essere stato messo a segno da Andy Yiadom che ha poi segnato un terzo basso per concludere il punteggio

Gli ospiti non hanno mai avuto voglia di rientrare e non sono riusciti a registrare un solo tiro in porta

I padroni di casa sono passati in vantaggio quando Borner ha ricevuto un cartellino rosso per aver trascinato George Puscas in area e Michael Olise ha segnato dal dischetto magliette manchester united

Obbiettivo! Reading 3, Sheffield Wednesday 0 magliette barcellona

Al contrario, il Reading che insegue lo spareggio ha vinto le ultime tre partite e ha quattro punti di vantaggio sul Bournemouth, settimo posto real madrid drakt barn Andy Yiadom un tiro di destro dalla destra dell’area palla indirizzata nell’angolino in basso a sinistra

La partita è cambiata completamente al 29′ quando l’attaccante della Romania Puscas è entrato dietro la difesa dei Gufi, Borner lo ha spinto a terra mentre stava per tirare ed è stato espulso per la prima volta nella sua carriera in Inghilterra

Football Corner

OFUFlorri Tyskland Tröja WillianCa

TitusMcQu Borussia Dortmund Drakt MaySpivey