12e Conférence ministérielle de l’OMC : La route vers Genève

Tous les regards sont tournés vers la 12e Conférence ministérielle de l’OMC, qui se tiendra à Genève du 30 novembre au 3 décembre et à laquelle participeront les ministres du commerce et d’autres hauts fonctionnaires des 164 membres de l’organisation. Cet organe décisionnel suprême cherchera à relever les défis de rendre un système commercial multilatéral fondé sur des règles plus pertinent dans un monde où les accords commerciaux bilatéraux, régionaux et mégarégionaux ont proliféré.

Il examinera également une série de questions critiques – dans lesquelles l’Inde a des enjeux majeurs – telles que les réformes de l’OMC sur le traitement spécial et différencié des pays en développement, les marchés publics pour la sécurité alimentaire, la réponse à Covid-19, y compris une proposition de dispense de brevet lancée par l’Inde et l’Afrique du Sud pour lutter contre la pandémie, entre autres.

L’Inde est préoccupée par le fait que les pays développés poussent à des réformes qui dilueraient les dispositions sur le TSD (traitement spécial et différencié) pour les pays en développement, outre les liens commerciaux et environnementaux, le suivi des différends, l’inclusion d’accords plurilatéraux ou d’accords entre quelques membres partageant les mêmes idées pour négocier sur des questions particulières. questions et mettre fin au système de consensus pour chaque décision qui doit être prise.

Le TSD permet aux pays en développement et aux pays pauvres (moins développés) de bénéficier de certains avantages, notamment des délais plus longs pour la mise en œuvre des accords et des engagements contraignants, et des mesures pour augmenter les opportunités commerciales pour eux. Actuellement, tout membre de l’OMC peut se désigner comme pays en développement et bénéficier de ces avantages. Les États-Unis, par exemple, pensent que l’auto-déclaration met l’OMC sur la voie de l’échec des négociations et de la non-pertinence institutionnelle.

L’Inde s’oppose à ce que les pays développés associent les réformes de l’OMC au TSD. Le ministre du Commerce de l’Union, Piyush Goyal, a expliqué avec force que priver les pays ayant un revenu par habitant faible de 600 à 3 000 dollars d’un traitement différencié et les placer à côté de ceux ayant un revenu de 60 000 à 80 000 dollars par habitant est « grossièrement injuste ».

Cependant, l’Inde est ouverte aux discussions sur la classification des pays en développement. Une lacune de l’OMC est en effet l’absence d’une définition appropriée de cela bien que les deux tiers des membres se considèrent comme en développement. La voie à suivre est d’adopter une procédure dans laquelle chaque nation, gardant à l’esprit ses intérêts nationaux, élabore des stratégies de retrait pour revendiquer le S&DT.

Selon une note d’orientation préparée par le groupe de réflexion ICRIER et la Konrad Adenauer Stiftung sur les « Nouvelles approches pour renforcer le système commercial multilatéral », une autre idée pourrait être « une gradation selon laquelle, au fur et à mesure que les pays membres satisfont à certains critères objectifs, ils ne seront pas soumis au statut de pays en développement ».

La position ferme de l’Inde sur le TSD se reflète dans sa position sur le projet de texte révisé de l’OMC sur les subventions à la pêche ; L’Inde recherche un plus grand équilibre et une plus grande équité pour fournir au monde en développement l’espace politique nécessaire au développement du secteur de la pêche avec une période de transition plus longue pour éliminer progressivement les subventions. Le pays doit également relever le formidable défi des liens commerciaux et environnementaux, comme l’a soutenu Abhijit Das de l’IIFT.

Malgré l’urgence de lutter contre le changement climatique, il doit résister aux tentatives des pays développés de fournir une justification légale pour imposer des restrictions au commerce international, soi-disant pour protéger l’environnement. Les pays en développement craignent que cela vise à réduire leurs exportations et utilisé par le monde développé à des fins protectionnistes.

L’Inde doit également faire pression de manière agressive pour une solution permanente au problème de la détention de stocks publics à des fins de sécurité alimentaire et sa proposition de dérogation aux brevets au milieu d’indications selon lesquelles les pays riches pourraient différer ou bloquer les décisions sur ces questions. La meilleure stratégie de l’Inde lors de la réunion ministérielle est de faire des suggestions constructives sur le renforcement de l’OMC car elle a des intérêts vitaux dans un ordre commercial multilatéral fondé sur des règles tout en défendant fermement le monde en développement.

