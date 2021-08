12e cycle de pourparlers sino-indien à Moldo Garrison : “La Chine n’est pas pressée de résoudre les problèmes”

in

Par LT COL MANOJ K CHANNAN,

Les pourparlers entre le commandant du corps indien, le lieutenant général PGK Menon et son homologue du commandant du commandement du théâtre occidental, peu de temps après la visite du président Xi Jinping au Tibet, la visite d’un haut dignitaire après trois décennies doit être vue, non pas isolément mais conjointement avec les événements en cours dans notre voisinage immédiat le long de la ligne de contrôle réel, la région ainsi que le monde.

Le long de la ligne de contrôle réel

Alors que le gouvernement indien souhaite parvenir à un règlement rapide du différend frontalier, la Chine ne semble pas pressée de le résoudre rapidement.

Les développements dans la région tibétaine et maintenant une directive que chaque membre d’une famille tibétaine servira dans l’Armée populaire de libération (APL), est probablement de remonter le moral des conscrits de l’APL qui effectuent une période de service de deux ans. Les habitants étant robustes et adaptés aux conditions météorologiques difficiles vis-à-vis du conscrit Han doivent être considérés comme une solution rapide au problème.

Alors que certains peuvent penser que c’est la réponse chinoise aux unités scoutes du Ladakh de l’armée indienne, les bois manquent probablement pour les arbres. Les éclaireurs du Ladakh et sa base ; se composent de bénévoles composés de locaux qui sont des Indiens ; certains d’origine tibétaine peuvent également s’y trouver ; qui voient les Chinois comme un agresseur.

D’un autre côté le Tibétain, par ordre du PCC fait un tour de devoir bien contre son gré et cela aussi contre une cause, qui n’a pas changé pour la population majoritaire tibétaine.

Cela devrait tenir les dirigeants de l’APL en haleine et quelque chose à exploiter par les agences de renseignement indiennes. Certains objectifs stricts doivent être fixés pour réussir.

Régional Pakistan

Au Pakistan voisin, les Chinois continuent d’être visés et se font tuer, ceux postés dans le couloir du CPEC. Les médias sociaux ont des photographies d’ingénieurs chinois portant des AK 47 comme armes de protection rapprochée. Cela indique que les deux divisions d’infanterie déployées par l’armée pakistanaise sont incapables d’assurer une sécurité à toute épreuve. Les affiliations tribales sont beaucoup plus fortes, comme cela se reflète.

En Afghanistan, le jeu pour des enjeux plus importants par la Chine est ouvert et en utilisant ses dollars excédentaires et le soutien de l’armée pakistanaise et de l’ISI, la Chine espère créer un environnement stable dans la région pour ses gains économiques.

Le porte-parole des talibans a déclaré que la Chine permettrait aux Afghans de régler leurs problèmes sans ingérence tout en les aidant à résoudre leurs problèmes.

Cette déclaration des deux côtés semble surréaliste et trop belle pour être vraie.

Les talibans ne permettront pas à l’Afghani moyen de vivre comme il le souhaite et le gouvernement chinois tirera bientôt l’herbe sous le pied de leurs bienfaiteurs pour un contrôle absolu. La région est susceptible de voir plus de conflits et pourrait être un terrain d’entraînement au combat pour l’APL.

Il faut aussi voir si les talibans 2.0 contrôlent le Pakistan ?

Le Pakistan joue un rôle important pour les partis de la région, mais pourrait voir son rôle marginalisé par le soulèvement pachtoune.

L’issue de la situation en Afghanistan décidera si le PCC/APL veut garder le chaudron du LAC à feu doux ou souhaite-t-il le garder chaud ? La disponibilité des troupes décidera quelle partie de la région est maintenue à faible ébullition.

Il y a une crainte au Pakistan que les talibans ne se retournent contre le Pakistan, a noté l’expert en histoire militaire, le major Agha Amin, vétéran de l’armée pakistanaise, a partagé son point de vue sur un podcast sur les réseaux sociaux. Bien que peu probable ; car l’ISI et l’armée pakistanaises ne permettent peut-être pas aux factions de sortir de leur contrôle, mais cela ne peut pas être exclu.

Dans ce contexte, M. Sunil Pant, expert de l’Afghanistan que je cite ici, sont les facteurs qui risquent d’empêcher les talibans de s’en prendre à leurs actuels mentors, le Pakistan, que le major Amin considère comme une réelle possibilité, dans cette amère combat par les talibans 2.0.

· Le Pakistan perd le contrôle de la ou des principales factions.

· La Chine, qui devrait être la principale ressource financière et diplomatique, abandonne son principal allié.

· Le Pakistan est incapable de « mettre au pas » les éléments récalcitrants en étouffant les principales lignes d’approvisionnement sous son contrôle.

· Les talibans sont capables de rassembler un groupe bien intégré, y compris d’autres éléments sympathiques, et de les diriger efficacement dans les jours à venir.

· Le gouvernement de Ghani est anéanti malgré le soutien d’une importante communauté opposée à une victoire militaire des talibans.

· Les talibans réussissent à conquérir la majeure partie de la population dans les zones qu’ils envahissent, libérant les maigres ressources de la police interne pour régler les problèmes externes.

· Les moudjahidines et les satrapes régionaux abandonnent leur cours de division et rejoignent un gouvernement taliban.

· Une éventuelle action ouverte et secrète des États-Unis et de joueurs partageant les mêmes idées est efficacement protégée par les talibans.

· Tout comme la Chine a demandé aux talibans des garanties contre ETIM, etc., le Pakistan aurait très probablement pris des mesures appropriées contre de futures trahisons.

· Il y a des entités qui pourraient ne pas être entièrement en faveur d’une alliance dirigée par Pak – la Chine au pouvoir en Afghanistan – un facteur qui ne peut être ignoré.

Environnement global

Alors qu’au niveau international, les États-Unis ont averti la Chine que toute cyberattaque pourrait conduire à un échange de coups de feu, cela reste à voir car la Chine continuera à augmenter la mise pour voir combien les États-Unis accepteront, de sorte que les lignes rouges floues peuvent être correctement évalué par le CCP/PLA. Heureusement pour l’Inde, Galwan a aidé à donner cette clarté à l’APL du jour au lendemain.

La bataille pour diriger l’ordre mondial se poursuivra ; car la Chine tient à apaiser les pays qui se sentent menacés par son ascension économique et militaire en indiquant de rester pacifiques envers tous.

Évaluation globale

Contexte mondial. Il a été observé que la Chine a des problèmes avec 14 pays voisins, dont l’Afghanistan, le Bhoutan, l’Inde, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Laos, le Myanmar, la Mongolie, le Népal, la Corée du Nord, le Pakistan, la Russie, le Tadjikistan et le Vietnam. Malgré les ouvertures pacifiques faites dans les forums internationaux, les frontières restent frémissantes avec presque tous les pays ; La Corée du Nord est peut-être le seul pays à ne pas avoir de différend avec la Chine.

Contexte régional. Le Pakistan et l’Afghanistan restent au centre de ses préoccupations et bien qu’il ait été un puissant allié du Pakistan à court terme, il reste à voir à moyen et long terme s’il y a une prise de contrôle pacifique du pays en raison de l’implosion/situation économique en Afghanistan .

Ligne de contrôle réel. Dans l’analyse globale, il est estimé que certaines concessions à Gogra et Hot Springs peuvent être faites dans un proche avenir, les plaines de Depsang se tiendront sans aucune réduction de troupes / redéploiement, à moyen et long terme. Des zones de l’Arunachal Pradesh et du Sikkim continueront d’être contestées par les Chinois, qui tentent de contrôler les voies navigables en construisant des barrages sur le Brahmapoutre.

En résumé, les activités chinoises doivent être surveillées à chaque niveau et des plans d’urgence doivent être mis en place pour nier/exploiter la situation au fur et à mesure qu’elle se déroule.

(L’auteur est un vétéran de l’armée indienne. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

