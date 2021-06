12e examens du Conseil annulés: le CBSE fait face au défi corona dans la notation des étudiants

Les données dont nous disposons dans les écoles du patrimoine montrent qu’en moyenne, un élève fait un bond d’environ 20 à 25 % par rapport aux notes de la 11e année.

Par Vishnu Karthik,

Plus de 1,25 million d’étudiants du CBSE subissent du stress en attendant qu’un système de notation alternatif ait lieu au lieu des examens de 12e année annulés. Sans parler des 10 à 12 autres millions d’élèves d’autres conseils scolaires qui attendent de reproduire la décision de notation finale du CBSE. Lisez pour savoir à quel point cette crise est profonde. Et ce que CBSE pourrait faire et ne devrait pas faire.

Nous sommes un pays obsédé par les « examens du conseil ». Les examens de 12e année sont appelés « examens à enjeux élevés ». Mais même cela est un euphémisme pour un pays obsédé par les examens comme l’Inde. En avril 2019, une vingtaine d’étudiants de Telangana se sont suicidés parce qu’ils pensaient à tort qu’ils avaient échoué sans se rendre compte qu’il y avait un problème technologique dans le calcul des notes des examens d’État. C’est ainsi que les examens du conseil d’administration à enjeux élevés sont dans notre pays. Ainsi, la décision prise par CBSE d’annuler les examens, si elle n’est pas bien gérée, aura des dommages collatéraux tragiques.

Contrairement à d’autres programmes internationaux, le CBSE n’a pas investi dans des évaluations internes valides et fiables tout au long de l’année (également appelées évaluations formatives). Dans les programmes internationaux, les évaluations formatives sur la 11e et la 12e année fournissent une prédiction juste des performances d’un étudiant à l’examen final de la 12e année. Au CBSE, il n’y a pas beaucoup de corrélation entre les examens internes et les examens externes finaux.

Pour diverses raisons héritées, CBSE n’a pas d’évaluations formatives crédibles.

Alors, quelles sont les options avec lesquelles CBSE essaie? Il existe un rapport CBSE peut utiliser les performances des trois dernières années pour arriver au score de 12e année. Ce sera injuste pour de nombreux étudiants. Les données dont nous disposons dans les écoles du patrimoine montrent qu’en moyenne, un élève fait un bond d’environ 20 à 25 % par rapport aux notes de la 11e année. Le saut est plus important par rapport à la 10e année. L’une des principales raisons est que la plupart des élèves ont tendance à devenir plus sérieux en 12e année, car ils savent que les efforts de dernière minute suffisent pour réussir les examens CBSE. Les élèves réussissent également bien en 12e année par rapport à la 10e année car ils n’ont pas à étudier des matières qu’ils n’aiment pas.

Une autre option avec laquelle CBSE essaie est de demander aux écoles de donner une note finale sur la base de leurs évaluations internes. Cela entraînera une inflation significative des notes dans les écoles, car la plupart des écoles seront libérales envers leurs élèves. Contrairement aux programmes d’études internationaux, les écoles CBSE ne sont pas soumises à des audits d’évaluation rigoureux, à des modérations statistiques. Il n’y a même pas un minimum de responsabilité dans les écoles CBSE lorsqu’elles effectuent des évaluations internes. Il suffit de regarder les notes excessivement élevées que les élèves obtiennent aux examens pratiques internes de 12e année.

Toute nouvelle solution proposée par CBSE sera injuste pour une partie des étudiants car toutes les alternatives semblent être une pire alternative. Aucune nouvelle méthode d’évaluation ne sera considérée comme juste, surtout lorsqu’une note de 1% aura un impact sur les admissions au collège. Le ministère de l’Éducation devrait également ordonner à toutes les universités indiennes de retarder leur processus d’admission pour cette session universitaire. Un programme de premier cycle tronqué est une bien meilleure alternative qu’un processus d’admission injuste et non scientifique.

Il y a aussi une minorité mais un nombre croissant d’élèves de 12e année qui cherchent à être admis à l’étranger. La plupart des universités internationales n’attendraient pas septembre pour les notes finales. Le CBSE pourrait prévoir une exception pour les étudiants partant à l’étranger en publiant une feuille de notes basée sur des évaluations internes qui ne peuvent être utilisées que dans les universités internationales.

CBSE devrait également tirer des enseignements des programmes d’études internationaux pour renforcer la force institutionnelle afin de développer des évaluations valides et fiables tout au long de l’année par rapport à un examen final. Il devrait maintenant utiliser cette crise comme excuse pour conduire une responsabilité systémique pour les évaluations internes et alternatives dans ses écoles. Après tout, la vie ne peut pas être dictée par un examen de trois heures.

(L’auteur est le PDG de The Heritage School. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

