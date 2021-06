12e journée de la deuxième phase de la troisième division : avant le match de Villanueva del Pardillo

19/06/2021 à 11h30 CEST

le Villanueva reçoit ce dimanche à 11h30 la visite de L’Alamo dans le Municipalité de Los Pinos lors de leur douzième réunion dans la deuxième phase de la troisième division.

le Villanueva del Pardillo affronte le match avec un moral renforcé après avoir remporté ses deux derniers matchs 0-1 et 4-0, le premier contre lui Real Aranjuez CF à domicile et le second contre lui Móstoles CF Dans son domaine. Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté huit des neuf matchs disputés jusqu’à présent, avec une séquence de 34 buts pour et 31 contre.

Concernant l’équipe visiteuse, L’Alamo a été imposé à Sainte Anne 3-1 lors de leur dernier match de la compétition, avec autant de Noé frère Oui Martin, il espère donc répéter le marqueur, cette fois dans le fief de la Villanueva del Pardillo. Sur les 11 matchs qu’il a disputés cette saison de la deuxième phase de la troisième division, L’Alamo il en a remporté six avec un chiffre de 42 buts pour et 44 contre.

En ce qui concerne les performances à domicile, le Villanueva del Pardillo a réalisé des statistiques de quatre victoires en quatre matchs joués à domicile, des chiffres qui parlent positivement de l’ensemble de Carlos Rodriguez quand il joue dans son stade. Dans le rôle de visiteur, L’Alamo Ils ont un record de deux victoires et trois défaites au cours des cinq matchs qu’ils ont disputés jusqu’à présent, ce qui en fait un rival assez fort à l’extérieur auquel les hôtes devront faire face.

A ce moment, le Villanueva del Pardillo il est en tête du classement avec neuf points d’écart par rapport à son rival. Les locaux, avant ce match, sont à la quatrième place avec 44 points au classement. Quant à son rival, L’Alamo, est en sixième position avec 35 points.