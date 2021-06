12e journée de la deuxième phase de la troisième division : match précédent du Salamanca CF B

in

19/06/2021 à 18:14 CEST

La deuxième phase de la troisième division s’est déjà achevée en ce dernier jour, au cours duquel le Salamanque B et le Beroil Bupolsa.

le Salamanque CF B attend avec impatience de récupérer des points dans le match correspondant à la douzième journée après avoir perdu le dernier match contre le Almazán par un score de 2-1. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté six des 11 matches disputés à ce jour et ont encaissé 32 buts contre et marqué 32 en faveur.

Du côté des visiteurs, le Beroil Bupolsa a subi une défaite contre Santa Marta lors du dernier match (0-1), de sorte qu’une victoire contre le Salamanque CF B cela l’aiderait à améliorer son palmarès dans le tournoi. Avant ce match, le Beroil Bupolsa il avait gagné dans cinq des neuf matchs disputés dans la deuxième phase de la troisième division cette saison et a un bilan de 23 buts marqués contre 37 buts reçus.

En tant que local, le Salamanque CF B Il a des chiffres de quatre victoires et un nul en cinq matchs joués à domicile, des chiffres qui montrent le potentiel et la sécurité de l’équipe lorsqu’elle joue dans son stade. A la maison, le Beroil Bupolsa ils ont gagné deux fois lors de leurs quatre matchs jusqu’à présent, ce qui en fait un adversaire assez puissant à l’extérieur auquel les hôtes devront faire face.

Lors de leurs derniers duels entre eux sur le terrain, les chiffres montrent une défaite en faveur du Salamanque CF B. Le dernier match auquel ils ont joué Salamanque B et le Beroil Bupolsa dans cette compétition, c’était en janvier 2020 et s’est terminé avec un résultat de 1-2 en faveur du Beroil Bupolsa.

Actuellement, les deux équipes sont séparées au classement de huit points en faveur de la Salamanque CF B. Les locaux, avant ce match, sont à la deuxième place avec 42 points au classement. En revanche, les visiteurs totalisent 34 points et occupent la sixième position de la compétition.